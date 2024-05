Per il Valsugana il Jolly Basket in finale

Sarà il Jolly Basket di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, la prossima avversaria del Valsugana, che contenderà alla formazione di coach Galetti il titolo di regina della DR1 trentina e veneta per la stagione 2023-24.

Il percorso del Jolly Basket di Santa Maria di Sala è stato abbastanza netto e la società della provincia di Venezia, ha dominato il girone B della regular season, con lo stesso ruolino di marcia del Valsugana, ovvero 19 vittorie e una sola sconfitta. Media offensiva non altissima, 74.7 in attacco e ottima in difesa, 59.4. Non dimentichiamoci che il suo girone era anche forse il più forte, con Union Vigonza, Castellana Mestre e Favaro come ottime concorrenti. Nella fase di promozione nel girone Oro, percorso netto, sei vittorie su sei e dominio incontrastato del girone, con promozione già dopo due giornate. Qualche tentennamento il Jolly Basket lo ha avuto nelle semifinali di playout, quando ha perso in casa per mano del Marostica, in gara 1, con il punteggio di 61-66, per poi vincere agevolmente in gara 2 e 3, fuori casa e nell'ultima sfida fra le mura amiche. Il coach dei veneziani è Michele Favaretto, i suoi uomini più pericolosi, Guarini, il capitano Libralato, De Nat e Palmarin. Panchina abbastanza lunga e quindi immaginiamo ancora in forma anche se la stagione sta finendo. Non ci sono confronti precedenti fra le due formazioni.

Nella scorsa stagione, il Jolly Basket, che gioca in maglia bianca con i contorni blu, arrivò terzo nei playoff di promozione, dietro alla Virtus Isola della Scala e al Marostica. Nel 2021/22 invece si era salvata dopo un campionato non troppo entusiasmante, non raggiungendo la fase dei playoff.

Gara 1 a Civezzano, via Murialdo, mercoledì 22/5 ore 20.30

Gara 2 a Santa Maria di Sala (Ve), sabato 25/5 ore 21.00

Eventuale gara 3, a Civezzano, mercoledì 29/5 ore 20.30