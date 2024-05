Il Valsugana non perde tempo, glissa e passa

La formazione di coach Galetti espunga il campo di Vigonza con il sonoro punteggio di 75-99 in gara 2, volando così in finale playoff di categoria.

Non serve andare in gara 3 per gli uomini del Valsugana Basket, che dominando in gara 2 anche sul campo dell'Union Vigonza, raggiungendo la finale in anticipo, aspettando di conoscere il nome dell'avversaria, che uscirà da gara 3 fra il Marostica e il Jolly Basket di Santa Maria di Sala. Partenza a razzo come già visto spesso in questa stagione per la squadra del tecnico Galetti, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 18-30. Padroni di casa del Vigonza che non riescono ad entrare nel ritmo della partita e Valsugana che scappa, a metà partita si trova sul punteggio di 35-58.

Seconda parte del match dove il confronto pare più equilibrato, ai trentini non serve più di tanto sforzare troppo e al suono della penultima sirena sono sul punteggio di 53-79. Ultima frazione di gioco vinta, ma senza strafare, dai padroni di casa, che però rintuzzano soltanto qualche lunghezza, senza mai impensierire la corazzata del Valsugana. Da incorniciare la prova di Gaye con 22 punti e tre triple. In doppia cifra anche Ndaw Saliou a quota 17, Erik Norbert Czumbel con 16, il gemello Mark Mate Czumbel a 12 e Adobah a quota 11.