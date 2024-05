In gara 1 non c'è concorrenza per il Civezzano

Nel palazzetto gremito di Civezzano, i padroni di casa si affermano senza problemi in gara 1, con il punteggio di 92-71 contro i Red Fox Mori-Brentonico.

Parte abbastanza equilibrata la finale inaspettata, i padroni di casa del Civezzano, davanti ad un pubblico da grandi eventi, stentano ad imporre il gioco e la formazione di coach Ziggiotto tiene il passo, e il primo quarto termina sul punteggio di 21-18. Il caldissimo pubblico di casa spinge i propri beniamini che guadagnano un po' di terreno, tanto che a metà partita sono avanti di 43-35. E' dopo la pausa lunga che la formazione di coach Orempuller inizia ad avere chiara la situazione e a prendere di mira il ferro avversario. In un attimo il gap diventa importante, sempre attorno alle 20 lunghezze e le "volpi rosse" sono visibilmente in affanno, 72-54 al suono della penultima sirena. Ultimo quarto giocato abbastanza alla pari, ma i padroni di casa verso fine match lasciano passare qualche pallone e gli ospiti sono più lucidi nel realizzare. Ottime prove per Dapic, Ntiamoah e Giacometti, rispettivamente 23, 22 e 20 punti. In doppia cifra anche Massari fra i padroni di casa, autore di 12 punti. Nelle "volpi rosse", bene Proch Lorenzo con 21 punti, seguito da Guarnieri con 19 e Rosani con 10.

Gara 2 a Mori, mercoledì 29 maggio, con i padroni di casa costretti a vincere se vogliono avere speranze di andare in gara 3 e giocarsi il tutto per tutto in campo neutro a Pergine, evitando almeno in questo caso la bolgia di Civezzano.