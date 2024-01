Riparte la Divisione Regionale 1

Con il primo week end di gennaio riparte il massimo campionato regionale di basket, giunto alla terza giornata del girone di ritorno. Molti gli incontri chiave, a partire dalla rivincita fra la capolista Valsugana e il Gardolo.

Ad aprire le danze sarà il JBK Rovereto, che sul parquet di casa, dovrà affrontare l'ostico Night Owls Trento, che all'andata ha sconfitto di misura con il punteggio di 72-74. I padroni di casa, reduci da una brutta sconfitta nell'ultimo incontro del 2023, dovranno ancora fare a meno di Finarolli, che ha tolto il gesso soltanto ieri. Formazione di coach Caldara capace di tutto, quindi il pronostico resta ampiamente aperto a qualsiasi risultato, certo è che Rovereto non può perdere troppo terreno dalla capolista e non può permettersi uno scivolone interno, vista anche la pausa che isola della Scala deve osservare.

Sabato 06/01 Junior Rovereto (10-2)-Night Owls Trento (4-8)

Altra sfida importante sarà quella tra la capolista Valsugana e il Gardolo, con la squadra di coach Galetti che dovrà vendicarsi del match d'andata, finito con il risultato incredibile di 85-73 per gli uomini in giallo guidati da Eglione. La capolista, che salvo il match proprio contro il Gardolo ha sin qui avuto un percorso limpido e pulito, ha un triplo interesse a battere gli ospiti, oltre ai due punti in palio e vendicare la sconfitta, tenere lontano il Gardolo dal terzo posto, può diventare una forma d'investimento importante per la seconda fase, una volta finita la regular season.

Sabato 06/01 Valsugana Basket (11-1)-Basket Club Gardolo 2000 (6-6)

Derby veneto fra il Lazise-Peschiera e il Buster Verona, dove varie formazioni trentine tiferanno per la prima, fermando così la corsa dei veronesi verso la quarta posizione. All'andata fu 82-73 per i veronesi.

Sabato 06/01 Basket Lazise-Peschiera (5-7)- Buster Verona (6-6)

Altro derby veneto sarà quello che vede in campo il Leobasket Lonigo contro la nobile decaduta XXL Pescantina. Inutile dire che anche in questo caso, sarebbe auspicabile per le formazioni trentine di testa, vedere uno scivolone casalingo della squadra di Lonigo. Nel turno d'andata vinse il Leobasket, 56-62.

Sabato 06/01 Leobasket Lonigo (5-6)-XXL Pescantina (3-8)

Nel posticipo di domenica pomeriggio, andrà in scena la sfida fra l'Europa Bolzano e la Virtus Alto Garda. La formazione bolzanina guidata da coach Santangelo, non attraversa un momento facile, reduce da ben 11 sconfitte di seguito. Non sta benissimo nemmeno la Virtus, i gardesani, con in panchina il nuovo coach Betta, sono reduci da una brutta sconfitta nell'ultimo turno e visto anche il calendario, dovranno per forza vincere a Bolzano, per non perdere il treno. All'andata vinse la Virtus con il punteggio di 102-57.

Domenica 07/01 Europa Bolzano(1-11)-Virtus Altogarda (5-7)

Riposa: Virtus Isola della Scala (9-3)

La classifica