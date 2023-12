Gardolo padrone assoluto della DR3

Ottava di campionato, che vede il trionfo del Gardolo nel derby di Trento, vittoria che permette alla formazione di coach De Palo, di scavare un solco importante alle sue spalle.

Ottava vittoria consecutiva per la capolista Gardolo, che vincendo per 80-40 nel derby contro la terza in classifica, i Night Owls Trento, si può permettere di avere da parte un gruzzolo importante in vista del girone di ritorno e diventare campione d'inverno. Abbastanza equilibrata la partenza del match, con i padroni di casa avanti per 19-13. Anche la seconda frazione vede il Gardolo avanti, ma senza dominare il parquet, a metà partita il punteggio è di 37-29. Con il rientro in campo, tracollo degli ospiti, che vedono allontanarsi gli avversari, i quali allo scadere sancito dalla penultima sirena, si portano sul 62-34. A partita ormai compromessa, la capolista gestisce il largo vantaggio senza permettere il rientro degli avversari. Bene Dellai con 21 punti fra i padroni di casa, seguito da Sovilla con 14 e Dimitrov con 12. Ospiti che vedono Martelli a referto con 14 punti e Favretto con 10. La netta vittoria contro la terza forza del campionato, certifica lo strapotere del Gardolo in questa parte della stagione.

L'Arcobaleno Basket prova a star dietro alla capolista, vincendo in casa contro il Val di Cavedine con il punteggio di 62-43. Parte bene la squadra allenata da Pizzinini, 15-7 dopo il primo parziale. Nel Q2 gli ospiti hanno una sorta di black out offensivo, la seconda forza del campionato se ne avvantaggia, portandosi sul 31-11 a metà partita. Rientro dopo la pausa lunga con gli ospiti che provano a fermare la corsa dell'Arcobaleno, in parte riuscendo a limitare il forte gap, 43-27 al suono della penultima sirena. Ultima frazione con padroni di casa ancora avanti, ma senza strafare, del resto il match è già segnato. Giordani con 21 e Passerini a quota 13, i migliori fra i padroni di casa. Solo Gnoffo in doppia cifra fra il Val di Cavedine, 11 punti a referto.

La sfida per il quarto posto fra l'Europa Bolzano e il Paganella Lavis, se la aggiudicano i padroni di casa bolzanini, che vincono per 62-58, nel match più equilibrato della giornata. "Squali" di Lavis che partono benissimo, avanti per 17-23 dopo la prima frazione di gioco. Più equilibrato il Q2, con ospiti capaci di stare ancora avanti, 27-34 a metà partita. Rientro in campo con una forte reazione della formazione di casa guidata da coach Pavani, il Paganella infatti deve subire un netto parziale e al suono della penultima sirena, il tabellone si ferma sul 44-41. Ultimo parziale interessantissimo, la due formazioni giocano punto a punto e alla fine la spuntano i "vichinghi" padroni di casa. Bene Perchinelli a quota 15, seguito da Ginestous e Bin entrambe a quota 10. Ospiti che vedono soltanto Michelon in doppia cifra, a quota 23.

Prosegue il momento buio per il Villazzano, che fra le mura amiche si fa sorprendere dal Val di Fiemme, con il punteggio di 44-52, che vuol dire ottava sconfitta di seguito. Parte abbastanza bene la formazione di casa, avanti per 10-6 dopo la prima frazione di gioco. Nel Q2 gli ospiti, guidati da coach Melini, giocano un ottimo basket, operando il sorpasso sui padroni di casa e a metà partita sono sul punteggio di 18-22. Rientro dagli spogliatoi meno pesante per il Villazzano, ma che deve comunque lasciar strada agli ospiti anche durante la terza frazione, 29-36 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale giocato punto a punto, dove il Villazzano di coach Odorizzi, tenta in tutto e per tutto di raddrizzare un match che era partito bene, ma alla fine non c'è nulla da fare. Padroni di casa in doppia cifra con Molignoni e Bertotti, rispettivamente 13 e 10 punti a referto. Val di Fiemme, che vedono protagonisti della preziosa vittoria Endrighi con 17 punti e Pisacane con 14.

Scontro di metà classifica fra il Primiero e i Blue Bear B Villazzano, con questi ultimi che vincono per 57-91, andandosi a posizionare nella parte sinistra della classifica. Partenza a razzo per gli ospiti, 14-26 dopo il primo parziale. Nel Q2 i padroni di casa riescono a giocare il loro modulo, mettendo in difficoltà gli ospiti, ma il recupero punti non è così forte da impensierire gli "orsi blu", 36-47 a metà partita. Seppur in formazione ridotta, gli ospiti giocano una grande terza frazione, mettendo un sigillo al match, 47-73 al suono della terza sirena. Ultimo quarto in mano ancora agli "orsi blu", che chiudono il match in scioltezza. Dal Cortivo con 18 e Gubert con 12, i più prolifici della formazione del Primiero. Blue Bear che vedono protagonisti Belluccio a quota 20, Ciancimino con 18, Mirandola a quota 15, i fratelli Maino, con Federico a segno con 11 e Mattia con 10.

