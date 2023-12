La Dolomiti Energia si regala una vittoria storica a Las Palmas

La Dolomiti Energia Trentino non solo reagisce di prepotenza alla sconfitta di Treviso, ma si prende il lusso di giocare una delle migliori partite della sua storia per annichilire a domicilio 76-98 la Gran Canaria capolista del girone di EuroCup e campione in carica della manifestazione. A Las Palmas il ruolo della “big” lo interpreta a sorpresa la formazione allenata da coach Paolo Galbiati: sorpresa relativa, peraltro, visto il ruolino di marcia dei bianconeri in stagione. Il successo esterno nel 12° Round di EuroCup di ieri sera rilancia le ambizioni playoff della pattuglia trentina: in un firmamento luminosissimo, brillano le stelle di Andrejs Grazulis (23 punti con 10/11 dal campo) e Kamar Baldwin (17 punti). Ma in doppia cifra a referto ci sono anche Paul Biligha, Quinn Ellis e Toto Forray (10 punti a testa) e i numeri seppur notevoli non esprimono del tutto la compattezza e la forza d’insieme espressa dagli ospiti.

La cronaca

I bianconeri partono forti con i canestri di Baldwin e Biligha, ma nell’altra metà campo infuriano le iniziative individuali di Brussino e Happ (11-11 dopo 4’ di gioco). Grazulis segna due triple, Ellis firma il sorpasso per gli ospiti ma i canarini hanno pochissimi viaggi a vuoto in attacco. È solo una sfuriata di Baldwin (fallo e canestro e tripla) a tenere a contatto i bianconeri nonostante i punti di Shurna e Landesberg (31-27 dopo 10 minuti pirotecnici). Trento è più efficace in difesa in avvio di secondo quarto e ha in dote l’energia di Cooke e Conti (sorpasso di Hubb sul 35-36). Grazulis è imprendibile, Baldwin concretizza il 39-44 che induce coach Lakovic al timeout. Il 44 di Trento segna anche la tripla del +8, a metà partita il punteggio è 44-51. Grazulis sale a quota 19 punti personali con la tripla del 50-63, un canestro di Stephens aiuta gli ospiti ad attutire il break rabbioso di risposta di Gran Canaria. Udom dall’arco fa raggelare la Gran Canaria Arena (57-72), ma a quel punto gli ospiti inseriscono le marce altissime e con una serie di possessi condotti alla perfezione sui due lati del campo chiudono i conti con un successo epocale.

Le dichiarazioni

«Sono felice, davvero felice. - dice Paolo Galbiati - Arrivavamo a questo appuntamento dopo una brutta sconfitta a Treviso e abbiamo messo in campo un’ottima performance: credo che fossero anni che qualcuno non vinceva con questo margine qui a Las Palmas sul campo di Gran Canaria. Abbiamo saputo competere, siamo stati solidi in difesa, ci siamo passati la palla in attacco: e lo abbiamo fatto per 40 minuti. Sono contento per i miei giocatori che hanno giocato una grande partita e si sono meritati questo successo importante».

Il tabellino

Dreamland Gran Canaria - Dolomiti Energia Trentino 76-98 (31-27, 44-51; 59-79)

GRAN CANARIA: Kljajic 7, Slaughter 3, Bassas 3, Albicy 2, Prkacin 11, Brussino 17, Salvò 4, Pelos 4, Shurna 3, Landesberg 8, Happ 9, Lammers 5. Coach Lakovic.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 10, Stephens 2, Hubb 7, Alviti, Niang 3, Conti, Forray 10, Cooke Jr. 8, Udom 8, Biligha 10, Grazulis 23, Baldwin 17. Coach Galbiati.

Le classifiche dei due gironi di EuroCup

Fotografie Euroleague Basketball