L'EuroCup torna a Trento: la sfida contro Bourg en Brasse

I bianconeri con la vittoria 73-78 a Pistoia si sono sbloccati in trasferta e con due vittorie in altrettanti turni di campionato occupano la prima posizione della classifica di Serie A in coabitazione con altre cinque squadre, compresa la Virtus Bologna che sarà ospite alla Il T quotidiano Arena domenica 15 alle ore 18.30. Ma la testa di Forray e compagni ora è sulla sfida di BKT EuroCup di domani sera: altro martedì di coppa per la Dolomiti Energia, che punta a sbloccarsi anche nel torneo continentale dopo la sconfitta in volata ad Ulm nel Round 1 di regular season. In dubbio la presenza di Mattia Udom, fermato dal mal di schiena proprio a ridosso della palla a due della partita a Pistoia, coach Paolo Galbiati però nella trasferta toscana ha ricevuto segnali incoraggianti anche da Luca Conti e Myles Stephens, oltre che da un Derek Cooke Jr. che ha garantito efficienza ed efficacia all'interno dell'area e nella lotta a rimbalzo.

L'avversaria

La formazione francese di Bourg sta letteralmente volando nel campionato transalpino (5 vittorie e 1 sola sconfitta nelle prime 6 giornate) ed ha cominciato la sua avventura europea con una larga vittoria casalinga ai danni dello Slask Wroclaw: i biancorossi hanno impressionato per la qualità del proprio attacco, che con i polacchi ha prodotto 90 punti segnati con buone percentuali dal campo, e per la capacità di trovare tanti protagonisti diversi all'interno dei 40' di gioco. Chi da questo punto di vista ha particolarmente impressionato è stato il giovane transalpino Hugo Benitez, classe 2001 che si è presentato al grande basket continentale con una performance da 19 punti e 5 assist. Il pericolo pubblico numero 1 dall'arco dei tre punti però Trento lo conosce bene: è Jeremy Morgan, guardia statunitense passata alla Dolomiti Energia nella stagione 2020-21 che chiuse a 10,3 punti di media con ben 120 triple segnate in 49 partite ufficiali. Altro giocatore dal grande potenziale realizzativo è il play Bryce Brown, che oltre alla capigliatura "curiosa" si fa notare in campo per la sua creatività e la ricchezza del suo bagaglio tecnico. La stella in divenire è l'esplosivo classe 2005 Zaccharie Risacher, in rampa di lancio verso l'NBA a autore di 13 punti al debutto in coppa contro Wroclaw. L'infortunio di Jaquan Lewis ha fatto tornare sul mercato i francesi che hanno ufficializzato proprio in queste ore l'ingaggio dell'esperta point guard statunitense EJ Rowland, ma difficilmente il 39enne ex Malaga e Khimki solo per citarne alcune sarà della partita martedì sera.

«Sarà una partita sicuramente stimolante, - dice Davide Dusmet - perché loro sono una buonissima squadra. Sono una squadra che ha già giocato sei partite di campionato vincendone 5 in Francia, e che ha vinto la prima partita di EuroCup la settimana scorsa con Wroclaw in casa. È una squadra ben allenata e con tanti ottimi giocatori, buoni atleti: il campo aperto è un loro punto di forza, un contesto dove possono essere innescati i tanti realizzatori del roster. Ma Bourg è anche una squadra capace di creare vantaggio dal pick and roll e di mantenere quel vantaggio creando buoni tiri: per noi sarà quindi un un'altra opportunità di cercare di essere un po' più consistenti e continui nella nostra difesa, in primis, e poi anche del nostro modo di attaccare, perché chiaramente sono cose collegate nell'arco dei 40 minuti».