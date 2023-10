Dolomiti Energia a caccia di punti in trasferta a Pistoia

Con la vittoria su Cremona l'Aquila Basket ha cominciato con il piede giusto la sua decima avventura in Serie A: ora è tempo di mettersi alla prova con la prima trasferta del campionato italiano 2023-24 sul campo dell'altra neopromossa, l'Estra Pistoia. Per la formazione di coach Paolo Galbiati, l'obiettivo è di superare un test particolarmente insidioso visto l'ambiente carico di entusiasmo e passione del PalaCarrara e la voglia di stupire dei toscani, autori lo scorso anno di una splendida cavalcata playoff che li ha riportati nella massima serie. Roster al completo a disposizione per lo staff tecnico bianconero, che si gode un Andrejs Grazulis inserito nel miglior quintetto del primo turno di Serie A grazie al suo irreale 7/9 da tre contro Cremona, ma capace di confermarsi tra i migliori realizzatori dei bianconeri anche nella sconfitta esterna di EuroCup ad Ulm, chiusa con 14 punti (4/6 dal campo), 7 rimbalzi e 2 stoppate in 27' di gioco.

L'avversaria: Pistoia

Dopo tre stagioni di Serie A2, i biancorossi sono tornati di slancio nella massima serie nazionale sfruttando al meglio una fantastica annata chiusa in crescendo con dei playoff strepitosi, e alla "prima" assoluta su un campo storicamente difficilissimo da espugnare come quello di Varese sono arrivati a un soffio dalla vittoria chiudendo sconfitti 83-82 al termine di un folle ultimo quarto di gioco. Orfani di Jordon Varnado, ala statunitense tra i grandi protagonisti della corsa promozione, i toscani in attacco hanno avuto subito risposte confortanti da giocatori con grande talento realizzativo come Charlie Moore (17 punti con 3/6 da tre), Payton Willis (14 a referto) e il centrone Derek Ogbeide (gran doppia-doppia da 14 punti e 12 rimbalzi, di cui 9 in attacco). Il gruppo degli stranieri è completato da Ryan Hawkins, autore di 9 punti al debutto a Varese. Ma è il nucleo italiano la vera spinta propulsiva dei biancorossi, a maggior ragione nel catino ribollente del PalaCarrara: Carl Wheatle, britannico ma italiano di formazione, è un giocatore in rampa di lancio con mezzi fisici e atletici per diventare un giocatore con impatto a livello di Serie A; capitan Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro sono tutti "eroi" della promozione dello scorso anno e hanno già dimostrato di poter garantire minuti di qualità. E poi c'è Grant Basile, intrigante ala in prestito da Pistoia e giocatore di grande potenziale.

I precedenti

Sono ben 13 i precedenti in Serie A fra Trento e Pistoia: 10-3 il bilancio complessivo in favore dei bianconeri, che proprio al PalaCarrara hanno giocato per l'ultima volta in partita ufficiale contro i biancorossi: era il 12 gennaio 2020 e la squadra trentina allenata proprio da coach Nicola Brienza superò Pistoia 71-74 anche grazie a una super prestazione di Alessandro Gentile (30 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate). A proposito di coach Nicola Brienza, oggi allenatore dell'Estra Pistoia, per lui si tratta della prima partita da avversario dell'Aquila Basket dopo averla allenata dall'estate 2019 al febbraio 2021 raggiungendo per due volte l'accesso alle Top 16 di EuroCup.

Il dato statistico

I bianconeri dopo il primo turno di campionato hanno il miglior realizzatore (Grazulis con 25 punti) e il miglior giocatore per palloni recuperati (Alviti con 6) della Serie A.

Estra Pistoia (0-1) vs. Dolomiti Energia Trentino (1-0)

2a giornata Serie A UnipolSai | PalaCarrara, Pistoia

Domenica 8 ottobre 2023 | ore 17.00 | DAZN | Kinesi Injury Report