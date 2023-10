Ad Ulm comincia il percorso in Eurocup della Dolomiti Energia

La vittoria dei bianconeri contro Cremona nella prima partita ufficiale della nuova stagione ha lanciato segnali convincenti sotto molti punti di vista: la squadra è ancora in "divenire" e ci sono tanti aspetti su cui crescere e migliorare, come è normale che sia ai primi di ottobre, ma la pallacanestro frizzante e coraggiosa messa in campo contro la Vanoli dà l'idea che la squadra di Galbiati stia trovando la sua identità tecnica ed emotiva. Il successo 91-84 contro i lombardi ha mostrato agli oltre 3.000 tifosi della Il T quotidiano Arena di Trento una squadra determinata e sempre più consapevole dei propri punti di forza e dei propri limiti.

Forray e compagni ora vogliono trasformare questa energia positiva in una partita di alto livello in Germania nel primo turno della nuova BKT EuroCup 2023-24. Dopo due stagioni senza successi esterni in coppa, la Dolomiti Energia Trentino sogna il "colpaccio" sul campo dei freschi campioni di Germania per lanciarsi a caccia di un pass playoff: con il nuovo format significa puntare ad essere tra le migliori sei in classifica sulle dieci squadre inserite nel gruppo B e che giocheranno fino a febbraio 18 sfide di regular season.

L'avversaria: Ratiopharm Ulm

La clamorosa cavalcata playoff che ha portato gli "Orange" alla storica conquista del titolo di campioni di Germania lo scorso giugno ha dato all'ambiente già entusiasta di Ulm un ulteriore slancio in termini di ambizione e carica: il Ratiopharm che si presenta ai blocchi di partenza della nuova EuroCup è una squadra profondamente rinnovata, è vero, ma che si basa sugli stessi principi che l'hanno portata ad eliminare squadre come Alba Berlino e Bayern Monaco sulla sua strada verso il titolo. Gioventù, ritmi alti, uno stile di gioco improntato sulla valorizzazione del talento e su un impatto fisico di alto livello: coach Anton Gavel affida le chiavi della regia all'estro del fenomenale play classe 2004 Juan Nunez (protagonista anche al Mondiale con la Spagna) e al brasiliano Georginho De Paula, che prosegue la "tradizione" dei verdeoro ad Ulm (lo scorso anno c'erano Caboclo e Dos Santos). Nelle due partite giocate in campionato (sono arrivate altrettante vittorie), Ulm ha avuto un ottimo contributo da un giocatore di grande atletismo come Karim Jallow (18 punti di media) e dall'esplosivo centro statunitense Trevion Williams (15,0 punti ma anche 6 rimbalzi e 5 assist). Bene anche il portoricano LJ Figueroa, il giocatore per ora più utilizzato da coach Gavel, che ha firmato 13,5 punti e 3,5 rimbalzi di media.

Sono due i precedenti tra le due squadre in EuroCup, giocati entrambi nei primi mesi della stagione 2017-18: doppio successo per i bianconeri, che si imposero in casa 77-66 e poi il 27 dicembre 2017 anche in terra tedesca dove arrivò una vittoria 84-94 ispirata anche dai 19 punti di Shavon Shields e dai 17 con 9 rimbalzi di Dominique Sutton.

Le dichiarazioni

«Ulm è un bel campo su cui aprire la nostra avventura europea. - dice Paolo Galbiati - Giochiamo contro i campioni di Germania, hanno tanti giocatori diversi rispetto allo scorso anno, ma è una squadra che anche quest'anno giocherà con grandi ambizioni. Da tante stagioni Ulm è un riferimento per tutti in Europa per la capacità che hanno di lanciare giovani giocatori di alto livello, un programma che negli anni sta crescendo e si sta affermando anche in termini di risultati. Dopo aver rotto il ghiaccio con Cremona cercheremo di partire nel migliore dei modi anche in EuroCup, provando a fare qualche passo in avanti rispetto alla partita di sabato e proseguendo il nostro processo di crescita».

Il dato statistico

Le 14 triple segnate contro Cremona hanno pareggiato un record societario per quanto riguarda i canestri dall'arco segnati in match ufficiali in casa: il record assoluto rimane quello di 17 triple mandate a bersaglio a Masnago contro Varese nel dicembre 2019, seguito dalle 15 entrate alla Segafredo Arena contro Bologna nel maggio 2021. Per quanto riguarda l'EuroCup, Trento ha segnato al massimo 14 triple in una sconfitta a Bilbao nel "lontano" 2015.