Si chiude a Mantova con una vittoria la pre season dell’Alperia

Bella amichevole in quel di Mantova contro la San Giorgio MantovaAgricoltura, a una settimana dall’inizio della stagione di A2 femminile. Con punteggio azzerato a fine di ogni quarto la partita si è chiusa 55 a 58 a favore delle bolzanine.

Entrambe le squadre si sono presentate all’appuntamento con due assenze importanti, Missanelli per le ospiti e Botteghi per le padrone di casa.

Buoni gli spunti per coach Sacchi in vista dell’imminente inizio: «Ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione ed ennesima sfida di valore questa volta sul campo di Mantova contro una squadra costruita per fare molto bene. Ennesima prova di spessore, tenuto conto anche dell’assenza di Lucia Missanelli, precauzionalmente a riposo.

Gara comandata dal primo all’ultimo minuto di gioco, con autorità e consapevolezza di quello che siamo nelle due parti del campo.

Grande attenzione e intensità in difesa, giocatrici tutte pericolose in attacco.

Tanti minuti anche per le giovani under 17 e anche un canestro importante di Cela in un momento chiave del match.

È vero che i risultati non contano nulla perché ora si fa sul serio ma quello che abbiamo fatto in questo precampionato ci sarà molto utile».

Ora tutto è pronto per l’esordio in campionato che coincide con la trasferta più lunga, a Roseto degli Abruzzi, contro la squadra che punta dritto alla promozione in massima serie.

Il tabellino

SAN GIORGIO - ALPERIA BOLZANO 55-58

San Giorgio Mantova: Fietta 6, Novati 10 (2 da 3), Llorente 8, Dell’Olio 11 (2 da 3), Nwachukwu 0, Petronio 7 (1 da 3), Buelloni 0, Cremona 9 (1 da 3), Diagne ne, Orazzo 4, Ranzato ne, Botteghi ne. All: S. Purrone

Alperia Basket Club Bolzano: Fracaro 0, Kotnis 15 (3 da 3), Cassini ne, Egwoh 2, Grassia 7 (1 da 3), Schwienbacher 19 (5 da 3), Gualtieri 2, Vella 10, Cela 3 (1 da 3), Mazzucco 0, Missanelli ne. All. R. Sacchi