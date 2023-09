Divisione Regionale 1, buona la prima

Ottima partenza nel nuovo campionato Divisione Regionale 1 per lo Junior Basket Rovereto, che nell'anticipo della prima giornata, trova la vittoria fra le mura amiche per 88 a 78 contro la formazione veneta dell’XXL di Pescantina, che la scorsa stagione militava in serie C Silver.

Quintetto di partenza con Finarolli, Rossaro, Pizzini, Matassoni e Mokoi, ma dovendo rinunciare a Morellato, assente per squalifica comminata al termine della scorsa stagione. Ottima partenza nel primo quarto, con la formazione guidata da coach Fumagalli, che grazie a percentuali alte, si porta al termine dei primi dieci minuti sul 22 a 20. E’ il secondo parziale a determinare il gap fra le due formazioni, tanto che i roveretani si portano sul 49 a 39, grazie anche alle triple di Matassoni, Zamboni, Traore e Pizzini. Dopo la pausa lunga, lo Junior Basket Rovereto, trova il massimo vantaggio, quota +13, proprio all’inizio del Q3. Nella seconda parte del terzo parziale, gli avversari trovano coraggio e riescono ad impensierire la difesa roveretana, riducendo lo svantaggio e Pescantina riapre così il match, portandosi a solo 5 lunghezze dalla formazione della “Città della Quercia”, 65 a 60.

Ultimo quarto che vede la formazione roveretana riprendersi dal momento negativo passato negli ultimi 5 minuti del Q3 e saper conquistare palle importanti, andando a chiudere il match nel migliore dei modi, grazie a due triple di capitan Zamboni e una di Matassoni. Primi due punti in classifica, e sopratutto prima sfida vinta da una formazione regionale, che fa ben pensare ad una stagione ricca di emozioni. Buono il numero di giocatori roveretani a punti, Mokoi a quota 17, seguito da Pizzini con 14, Matassoni con 12, Rossaro e Finarolli entrambe a quota 10 e Zamboni con 9. Pizzini e Zamboni, entrambe autori di tre pregevoli triple. Soddisfazione in casa roveretana, con la bella vittoria conseguita dalla formazione di coach Fumagalli, alla prima uscita stagionale contro una formazione extraregionale, dopo il buon esordio in coppa.