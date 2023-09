A Lugo l'Aquila Basket vince l'ultima amichevole

I bianconeri trascinati dai 24 punti di Hubb e da un secondo quarto da 20-4 di break superano i tedeschi di Eurolega nonostante i canestri degli azzurrini Spagnolo e Procida. Il 30 settembre contro Cremona alle 20.30 la prima di campionato alla “Il T quotidiano” Arena.

LUGO (RA) – Una gran bella Dolomiti Energia Trentino chiude la propria preseason prendendosi la soddisfazione di battere 81-69 l’Alba Berlino: i tedeschi d’Eurolega cedono contro la frizzante brillantezza dell’attacco bianconero, che trova punti e giocate in particolare da Prentiss Hubb (24 punti) e Kamar Baldwi (12). Ma è dalla difesa che i ragazzi di coach Paolo Galbiati partono per costruire questo largo successo, in un secondo quarto da 20-4 di parziale che fa brillare gli occhi dei tifosi bianconeri per il livello di qualità espressa sui due lati del campo. Ottimi insomma i segnali espressi da Forray e compagni a una settimana di distanza dalla prima giornata di Serie A in programma il 30 settembre in casa contro Cremona (palla a due alle 20.30, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store).

Subito prima della palla a due, la consegna dell’assegno dei 22.000 euro raccolti nella cena con asta di beneficenza organizzata dal club bianconero lo scorso giugno a Levico: coinvolgente ed emozionante l’entusiasmo degli oltre 700 spettatori in tribuna che hanno contribuito con l’acquisto del biglietto alle donazioni per i Comuni dei territori colpiti duramente dall’alluvione.

La cronaca del match. I bianconeri allungano subito grazie alle triple di Alviti e Udom (10-5), poi sono i canestri di Biligha a tenere avanti l’Aquila nonostante il cambio di ritmo dell’attacco tedesco ispirato dalla detonante potenza di Koumadje (15-15). La Dolomiti Energia chiude il quarto con due magie di Hubb che la lanciano al 21-17 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco. Nel secondo quarto i bianconeri sono da 10 in pagella: l’Alba Berlino segna appena 4 punti, l’Aquila spiega le ali affidandosi ai lampi di classe di Baldwin e Udom (13 punti per lui alla fine), che dall’arco segna le due triple che valgono addirittura un rotondo +20 all’intervallo lungo sul 41-21. La truppa di coach Galbiati però non rallenta i ritmi: la reazione dell’Alba è affidata alle triple di Thomas e ai muscoli del “solito” Koumadje, ma Hubb è letteralmente inarrestabile e con le sue conclusioni da tutte le posizioni ispira il massimo vantaggio in avvio di quarto periodo (72-42). L’Alba si scuote con l’efficacia a tutto campo di Spagnolo e Procida e recupera qualcosa negli ultimi minuti: il sorriso però lo mostra un’Aquila convincente.

Dolomiti Energia Trentino 81-Alba Berlino 69

(21-17, 41-21; 61-40)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis, Stephens 5, Hubb 24, Alviti 11, Conti, Forray 2, Cooker Jr. 2, Udom 13, Biligha 12, Ladurner, Grazulis, Baldwin 12. Coach Galbiati

ALBA BERLINO: Procida 10, Spagnolo 17, Delow, Mattisseck, Thomas 9, Nikic 6, Samar, Olinde 2, Koumadje 6, Rapieque 2, Thiemann 15. Coach Gonzalez.

NOTE: 700 spettatori (soldout)