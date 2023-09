Definito lo staff tecnico della Junior Basket Rovereto

Come consuetudine in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico lo Junior Basket Rovereto riprende l’attività in palestra a 360°, coordinata da uno staff ampio e qualificato, orchestrato dal direttore sportivo Lorenzo Zandonai.

Il primo passo è stata la conferma del responsabile tecnico della prima squadra Silvano Fumagalli, reduce da un’annata piena di soddisfazioni, coronata dal premio di miglior allenatore del Trentino Alto Adige. Attorno a lui la società ha costruito la squadra tecnica, operando conferme e ritorni.

Non potevamo riallacciare le scarpe senza la presenza storica di Andrea Paissan, che quest’anno, in collaborazione con Gabriele Bettini, sarà alla guida del gruppo under 14. Il gruppo under 13 sarà invece gestito da Marco Dell’Uomo, braccio e mente di Jbr Basket Rovereto, che metterà la propria esperienza a disposizione dei più giovani.

Uno dei piacevoli ritorni è quello di Alberto Franceschini, già guida degli under 19 e vice di Fumagalli in prima squadra. Il giovane allenatore veronese, dopo le esperienze nelle più prestigiose società venete al fianco di coach di livello nazionale, dopo un anno sabbatico è tornato ad allenare con la società roveretana il gruppo under 15, finalista lo scorso anno, coadiuvato dal giocatore della prima squadra Alessandro Matassoni.

Lo storico capitano della Jbr Marco Bortuzzo sarà alla guida dell’under 19, nonché il preparatore atletico dell’intero settore giovanile. Per curare al meglio questo tipo di attività la società ha dotato la palestra delle Damiano Chiesa di attrezzatura specifica, pesi, elastici, corde, palle mediche e tutto il necessario.

Anche quest’anno il JBR ha ottenuto la possibilità di iscriversi ad un campionato giovanile Gold con il gruppo Under 17, ritenendo che l’esperienza che i ragazzi possono fare sui campi del Veneto, con squadre di alto livello, sia fondamentale per alzare l’asticella, che rimane ogni anno l’obiettivo tecnico principale. Il gruppo sarà affidato a Fumagalli, che, in collaborazione con Walter Rossaro, gestirà le annate 2008 e 2007. Il secondo gradito ritorno è quello di Giulia Pezzato, che dopo l’esperienza a Ravina con il Belvedere in serie B e C, torna a casa come vice allenatore e sarà di fondamentale aiuto anche per i ragazzi di questa categoria.

Anche quest’anno Jbr Basket Rovereto ha come obiettivo quello di rilanciare il basket femminile roveretano e non c’è modo migliore di farlo che affidare la squadra di Promozione femminile, che parteciperà al campionato Veneto, alla storica ex Valentina Ciech assieme a Marlene Deflorian.

Andrea Debiasi, altra figura storica del basket roveretano, sarà il tecnico degli atleti della nuova DR2. I giocatori più esperti saranno affiancati ai ragazzi del settore giovanile per un mix di esperienza e gioventù.

Alla guida della DR1, o ex serie D, ci sarà Silvano Fumagalli in collaborazione con il giovane Sebastiano Ruele, il quale ha dimostrato fin da subito propensione per questo ruolo, come secondo di Marco Dell’Uomo lo scorso anno, e, dato che la società roveretana ha sempre cercato in casa il proprio futuro, che siano giocatori, allenatori o futuri dirigenti, quale miglior modo per farlo crescere che affiancarlo ad un coach di livello come Silvano Fumagalli.

Novità importanti anche nello staff: Sofia La Torre, è la fisioterapista che darà una mano a risolvere tutte le problematiche che emergeranno in un’annata densa di impegni. Non dimentichiamo, infine, la fondamentale presenza in palestra di Michele Osvald, responsabile di tutte le squadre senior.

«I nostri obiettivi? I soliti, - afferma il diesse Lorenzo Zandonai - ovvero migliorarsi sempre in tutti gli aspetti, sportivi e organizzativi, creare gruppo, famiglia, avere una visione del futuro con i piedi piantati per terra e con i ragazzi e il loro bene come focus».