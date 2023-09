Ultimi verdetti di Coppa, passano JBR e Gardolo

Ultima giornata della fase di qualificazione della 22^ edizione della Coppa Trentino- Alto Adige Memorial Zanelli, con JBR e Gardolo che non deludono le aspettative, vincendo entrambe in casa e qualificandosi alla fase finale.

Bella affermazione casalinga per lo Junior Basket Rovereto, che fra le mura amiche vince con il punteggio di 63 a 50, contro i Night Owls Trento, andati in trasferta con alcune assenze, la più vistosa quella di capitan Comparini, non entrato in campo probabilmente per acciacchi del post partita di mercoledì sera. Partono bene i roveretani, avanti per 24 a 10 nel primo parziale. L'orgoglio e la voglia di riscossa degli uomini al servizio di coach Caldara si fanno sentire nel secondo parziale, i "gufi" riescono ad assottigliare il gap e portarsi sotto agli avversari, andando alla pausa lunga sul punteggio di 34 a 25. Rientro in campo che vede gli uomini di coach Fumagalli voler mettere al sicuro la qualificazione, spingono molto sotto le plance e guadagnano terreno, terza sirena che vede il tabellone fermarsi sul 56 a 35. Ultimo quarto in mano agli ospiti, che tentano una disperata rimonta, ma i roveretani gestiscono il prezioso vantaggio, lasciando agli avversari solo 8 punti. Roveretani in doppia cifra con Pizzini a quota 14 e Finarolli con 10. Buona prova di carattere per i Night Owls, che nonostante la formazione ridotta all'osso, vedono finalmente protagonista Broggio, autore di 16 punti e quattro triple. Bene anche Avino, quota 12 per lui. Night Owls fuori dalle Final Four.

Compito più semplice per il Gardolo di coach Eglione, che fra le mura amiche regola la pratica Europa Bolzano con il punteggio di 89 a 54, in un match sempre in mano agli uomini in giallo di Trento Nord. Il primo parziale va in archivio sul 21 a 13, squadre abbastanza contratte. Secondo quarto equilibrato, 13 punti per parte e tabellone che sancisce la pausa lunga sul 34 a 26. Nel Q3 la formazione di casa prende decisamente in mano la situazione, volendo evitare di correre i rischi della seconda frazione. Trivarelli & soci, si portano sul 66 a 38, mettendo un serio sigillo al match. Ultimo parziale dove il Gardolo controlla gli avversari e allunga il solco nel finale. Ottima prova di Bisesti, quota 20 per lui. L'instancabile Trivarelli è autore di 13 punti, seguito da Gambino e Molo, entrambe a quota 11. Formazione bolzanina in formazione ridotta, ma che ha mostrato del bel gioco, con Russo autore di 19 punti e Carbonetti che si porta a quota 16.

Chiude la prima fase il match tra la Virtus Alto Garda e il Valsugana Basket, vinto da quest'ultimo con il punteggio di 60 a 79, con le due formazioni già qualificate dal turno precedente. Nel primo parziale possiamo assistere alla formazione di Pergine spingere come nelle precedenti partite, ma la Virtus non si lascia più di tanto intimorire, si difende bene e il primo parziale va in archivio con il punteggio di 17 a 26. E'il Q2 che lascia il segno e mostra la forza della formazione di coach Galletti, il Valsugana infatti si porta sul 30 a 50 prima del riposo lungo. Con il rientro in campo esperienza e volontà degli uomini di coach Ferraglia si vedono, i rivani infatti riescono a ridurre il divario di 5 lunghezze e non far scappare gli avversari, 52 a 67 al suono delle penultima sirena. Ultima frazione contratta per entrambe le formazioni, timorose di lasciare troppi punti agli avversari, ma con gli ospiti che riescono ad allungare ancora, seppur di poco. Finale del definitivo 60 a 79, che certifica il primato del Valsugana, che parte come la formazione da battere per la conquista della Coppa, con la final four che si terrà a marzo del 2024. Nelle fila della Virtus, Bailoni strepitoso, autore di ben 31 punti, con 6 bombe da 3 all'attivo. Lo segue in doppia cifra Stevan a quota 10. Nel Valsugana, spiccano le prove di Erik Czumbel con 27 punti, seguito da Gaye Serigne con 11 e Ndaw Saliu con 10.

Si conclude la prima fase della Coppa Trentino-Alto Adige, con Valsugana, Virtus Alto Garda, Gardolo e JBR qualificate alla final four e con sabato 23 riparte il campionato, che con la nuova stagione si chiamerà "Divisione Regionale 1" e comprenderà varie formazioni principalmente della provincia di Verona.