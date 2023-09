Contro il Tortona la prima sconfitta nel preseason

Nel primo Memorial “Paolo Filippi” a Casale Monferrato prevalgono la fisicità e l’esperienza dei padroni di casa (89-71): dopo un buon avvio i bianconeri non trovano fluidità e percentuali. Baldwin (15 punti) e Biligha (16) i più continui nei 40’ di gioco. Il prossimo fine settimana si gioca a Trento il IX Memorial “Gianni Brusinelli”

CASALE MONFERRATO – Un altro passo in avanti verso l’inizio delle partite ufficiali di Serie A ed EuroCup: la terza amichevole della preseason della Dolomiti Energia Trentino ha visto i bianconeri affrontare la Bertram Derthona Tortona, avversaria dei trentini lo scorso anno nei quarti di finale playoff scudetto. Al PalaFerraris il Memorial “Paolo Filippi” si è chiuso con un 89-71 in favore dei padroni di casa. Dopo i successi contro Cremona e Cantù arriva la prima sconfitta prestagionale di capitan Forray e compagni, a cui non sono bastate le buone performance di Baldwin (15 punti nonostante i problemi di falli) e di Biligha (16 punti con 7 rimbalzi). Quindici punti a referto anche per Hubb.

I bianconeri il prossimo fine settimana saranno tra le quattro squadre protagoniste del IX Memorial “Gianni Brusinelli” al PalaTrento: semifinali sabato 16 settembre (alle 17.30 Treviso-Brescia, alle 20.00 Dolomiti Energia Trentino – Reggio Emilia), domenica alle 16.30 e alle 19.00 le due finali. Tutte e quattro le partite sono comprese nella tessera di chi ha già sottoscritto l’abbonamento, da lunedì in vendita presso l’Aquila Store e online i ticket per i non abbonati.

La cronaca del match. Sette punti consecutivi di Baldwin lanciano subito avanti Trento (4-7): Tortona si affida al talento di Dowe e Obasohan per reagire, la Dolomiti Energia gioca con buon ritmo e trova in Alviti e Hubb i propri riferimenti offensivi (16-15 dopo 6’ di gioco). Ellis e Cooke dalla panchina portano solidità e spettacolo ad alta quota, il finale di quarto però è di marca piemontese con i canestri di Daum e i tiri liberi di Tavernelli (24-21 al termine dei primi 10’). Biligha e Conti aumentano l’intensità sui due lati del campo (28-27), ma la Bertram continua ad essere incisiva intorno al ferro e trova con Baldasso la prima tripla della sua partita. Hubb segna una tripla da cineteca, la partita sale di tono e i tre falli a referto in rapida successione di Forray, Baldwin e Hubb pesano nell’economia di un finale di primo tempo complicato per l’Aquila. Merito anche di una Tortona che con Daum, Thomas e Weems alza il proprio livello di fisicità intorno al ferro. A metà partita il punteggio vede i padroni di casa avanti 50-34. I piemontesi tengono il piede sull’acceleratore nel terzo quarto nonostante le giocate a tutto campo di Biligha e con tre triple consecutive di Candi e Baldasso volano al massimo vantaggio: l’Aquila non molla ma nell’ultimo quarto Tortona controlla il punteggio e vince 89-71.

BERTRAM DERTHONA TORTONA 89

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 71

(24-21, 50-34; 79-43)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 7, Dowe 9, Candi 5, Tavernelli 1, Errica, Baldasso 13, Basile 3, Daum 12, Obasohan 7, Weems 10, Thomas 15, Radosevic 7. Coach Ramondino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 4, Stephens 6, Hubb 15, Alviti 4, Niang ne, Conti, Forray 2, Cooke Jr. 2, Udom 5, Biligha 16, Ladurner, Baldwin 15. Coach Galbiati