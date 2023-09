Inizia la 22° edizione della Coppa Trentino Alto Adige

Definiti i sorteggi di coppa che determinano la partenza ufficiale della stagione agonistica del basket regionale. Come da tradizione, la Coppa Trentino - Alto Adige, Memorial Cristian Zanelli, sarà il punto di partenza per una nuova lunga stagione, che vede coinvolte le maggiori formazioni della regione in un girone interregionale, nella debuttante formula del campionato di Divisione Regionale 1, che andrà a sostituire la serie D. Sei le formazioni partecipanti, che a partire dal prossimo week end, si affronteranno con tre partite a testa, dalla classifica che ne risulterà, le prime quattro si giocheranno poi le Final Four il 9 e 10 marzo 2024.

Ad aprire le danze, sabato 9 settembre, sarà la sfida fra JBR e Virtus Alto Garda, atto che ripete proprio la finale della scorsa edizione. Sempre sabato, si terrà anche la sfida fra il Valsugana Basket e l'Europa Bolzano. Il terzo incontro della prima giornata, si terrà invece domenica 10, con il Gardolo che ospiterà i Night Owls Trento, con il derby del capoluogo.