Dolomiti Energia nel gruppo B della BKT EuroCup 2023-24

Un girone di grande fascino e tradizione: è di altissimo livello il gruppo B di BKT EuroCup (questo il nuovo nome della manifestazione che ha rinnovato il proprio sponsor principale) in cui la Dolomiti Energia Trentino è stata inserita nel sorteggio di coppa andato in scena questo pomeriggio a Barcellona, quartier generale delle principali competizione cestistiche per club d'Europa.

Sulla loro strada, nell'ottava avventura nella coppa continentale, i bianconeri incontreranno nove avversarie di grande blasone, un gruppo in cui assieme ad alcune grandi nobili del basket europeo ci saranno realtà giovani e dinamiche.

Nel gruppo B la Dolomiti Energia Trentino in particolare se la vedrà con la vincitrice dell'EuroCup 2022-23 Gran Canaria (Spagna), Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro), Turk Telekom Ankara (Turchia), Aris Salonicco (Grecia), i campioni di Germania del Ratiopharm Ulm (Germania), Mincidelice JL Bourg en Bresse (Francia), Lietkabelis Panevezys (Lituania), Slask Wroclaw (Polonia) e UBT Cluj-Napoca (Romania).

La regular season di BKT EuroCup si svolgerà a partire dal 3 di ottobre con la disputa di 18 match (nove di casa e nove in trasferta contro le altre squadre dello stesso girone): le prime sei di ciascun girone si qualificheranno alla fase successiva. Le prime due direttamente ai quarti di finale, le altre quattro a un turno di spareggio a partita secca. La fase ad eliminazione diretta prevede anche nei quarti di finale un turno con gara secca da giocare sul campo della meglio piazzata in classifica, mentre semifinale e finale si giocheranno al meglio delle tre partite. Nelle prossime ore EuroCup comunicherà il calendario completo della regular season.

Andrea Mezzanotte saluta l'Aquila Basket

Si dividono le strade della Dolomiti Energia Trentino e dell’ala classe ’98 Andrea Mezzanotte. Mezzanotte, che dal 2018 al 2022 in maglia Aquila ha disputato 138 partite ufficiali tra campionato e coppe segnando 503 punti e mandando a bersaglio 93 tiri da tre, è reduce da una stagione in prestito a Brindisi. Il club bianconero ha deciso di esercitare l’opzione di uscita dal contratto.