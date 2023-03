Nuova sconfitta per la Tecnoedil Belvedere

Terza giornata del girone silver della 2° fase e terza sconfitta per la Tecnoedil Trento, che in casa della Pol. Casarsa, prima a pari punti con Pall. Gattamelata Padova, non riesce a strappare il referto rosa a Furlan e compagne, perdendo per 63 a 55.

La partita non è particolarmente frizzante, con difese a zona per larghi tratti che rendono gli attacchi lenti e macchinosi. Tra le due formazioni però le padrone di casa di Casarsa sono decisamente più attente, fanno circolare meglio il pallone e sono soprattutto brave ad approfittare di tutti gli errori delle trentine, chiudendo spesso con veloci contropiede di Serena. Il primo quarto si chiude 26 a 13 e sarà questo il parziale che le ragazze di coach Eglione si porteranno dietro per tutta la partita, non riuscendo mai a ricucire del tutto lo svantaggio.

Serena e Furlan sono una solida certezza per le padrone di casa, mentre il Belvedere prova a rispondere con Aquilini (21 miglior marcatrice della serata) e Pusceddu (13 punti con 3 triple). E' proprio Pusceddu dalla lunga distanza a firmare il -8 a fine terzo quarto che dà qualche speranza alle trentine (44-36) prima che Serena sigli un 5-0 che rimanda la Tecnoedil a -13.

L'ottima serata al tiro di Aquilini non è sufficiente ad arginare le venete che nel quarto periodo toccano il massimo vantaggio sul 56-39 e amministrano la partita fino alla sirena finale che consegna loro la vittoria per 63 a 55.

Prossimo appuntamento per la Tecnoedil tra le mura amiche del Palanavarini domenica 2 aprile alle 18 contro il Basket OMA Trieste, che si trova in fondo alla classifica con 0 punti.

Pol. Casarsa - Tecnoedil Trento 63-55

(26-13, 7-10, 13-13, 17-19)

Pol. Casarsa: Betrame, Moro A., Moro S. ne, Mizzau M. 4, Cattaruzza 5, Furlan 12, Serena 16, Mizzau A. 7, De Marchi, Devetta 2, Colussi, Bertolin 12. All. Patisso

Tecnoedil Trento: Ostan, N'Guessan 6, Pusceddu 13, Gelmetti 2, Prezzi, Margonar ne, Villarini 4, Aquilini 21, Caldonazzi 2, Rech 7. All. Eglione, Ass. All. Pezzato, 2° Ass. All. Pedrotti.