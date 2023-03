Scivolone interno per la Tecnoedil

Nella seconda giornata di andata della 2° fase la Tecnoedil Trento spreca una ghiotta occasione di mettere in tasca 2 punti, fondamentali per la permanenza nel campionato di Serie B. A sconfiggerla di una sola lunghezza, 66 a 67, lo Junior Basket San Marco di Mestre, vecchia conoscenza del campionato di Serie C negli scorsi anni e sesta classifica nel girone Est.

Fin dalle prime battute si capisce subito che la partita si deciderà sotto canestro: Villarini per le trentine e Chicchisiola per le venete si danno subito battaglia ed entrambe risulteranno poi le migliori giocatrici della giornata per la propria compagine.

La partita è da subito molto fisica e gli arbitri lasciano correre gran parte dei contatti subiti. Questo provoca molti errori sia al tiro che nei passaggi per entrambe le squadre. Sono le ospiti a tentare il primo allungo guidate appunto dalle lunghe Chicchisiola e Romanelli (2-7 dopo pochi minuti). La tripla di Alessandra Prezzi, appena entrata sul parquet, dà una scossa alle padrone di casa che riprendono e infine superano le avversarie sull'11-9 grazie alle ottime iniziative di Villarini sotto le plance. Mestre tenta subito una timida risposta con una zona 3-2, ma tre tiri liberi filati di Prezzi le tengono a distanza, chiudendo il primo quarto 24-17.

Nella seconda frazione è Regazzo per Junior San Marco a suonare la carica con 5 punti filati. La Tecnoedil resta a secco di punti per più di metà quarto, faticando molto ad attaccare la difesa veneta, fino alla tripla di Ostan che chiude il parziale avversario di 8 punti (27-25). Da questo momento le trentine prendono fiducia e, grazie ad un'ottima Ostan e un'ancora più positiva Villarini, mettono a segno un parziale di 13-0 che vale il + 9 alla sirena di metà partita (39-30).

Dopo la pausa lunga, Junior San Marco tenta nuovamente di agguantare la partita, alzando la pressione difensiva e approfittando del generoso metro arbitrale. Le padrone di casa perdono per un attimo la bussola contro la zona veneta: non riuscendo più a trovare buone soluzioni di attacco, si affidano eccessivamente al tiro da 3 con magre percentuali. Ne approfittano le ospiti che, con Chicchisiola (6 punti di fila per lei) si riavvicina fino al 45-40 di metà frazione. Ci pensa nuovamente Villarini a togliere le castagne dal fuoco con una potente stoppata sulla bomber Chicchisiola, mentre in attacco Aquilini firma 5 punti consecutivi che ridanno il +10 alle sue.

A inizio quarto periodo, la Tecnoedil tocca il massimo vantaggio sul +12 (56-44). Da questo momento però qualcosa si blocca: forse la convinzione di averla già vinta o la stanchezza giocano un brutto scherzo alle ragazze di coach Eglione che cominciano ad apparire nervose e a collezionare errori in fila. Le venete invece sembrano più in forma e, approffittando degli sbagli della Tecnoedil, ricuciono lo svantaggio fino al sorpasso sul 60-61 a 3 minuti dalla fine. Emblematica l'azione del sorpasso, in cui le venete riescono ad agguantare ben 3 rimbalzi offensivi di fila, mentre le padrone di casa litigano con il pallone. La Tecnoedil non riesce più a segnare dal campo, firmando gli ultimi 8 punti del match soltanto dalla lunetta e trovandosi avanti di 2 punti a 1 minuto dalla fine. Nel minuto finale le trentine commettono errori grossolani in difesa e lasciano per ben due volte le avversarie libere di tirare da sotto canestro. A nulla serve la perfezione dalla lunetta di Villarini e Caldonazzi che siglano un 4/4 nell'ultimo giro di lancette: nell'ultima azione con 20 secondi a disposizione e sotto di una lunghezza, la Tecnoedil pasticcia e consegna la vittoria finale alle avversarie, più brave sul finale a limitare gli errori. Prossimo impegno per le ragazze di coach Eglione sabato 25 marzo in trasferta dalla Pol. Casarsa alle ore 19.

Tecnoedil Trento - Junior Bk San Marco 66-67

(24-17, 15-13, 13-14, 14-23)

Tecnoedil Trento: Ostan 10, N'Guessan 3, Polesel ne, Pusceddu 7, Gelmetti, Prezzi 8, Villarini 17, Aquilini 7, Caldonazzi 7, Rech 6. All. Eglione, Ass. All. Pezzato, 2° Ass. All. Pedrotti

Junior Bk San Marco: Toniolo 2, Orvieto 7, Lotta 1, Borsetto 2, Romanelli 8, De Vettor 11, Chicchisiola 18, Regazzo 11, Frigo 4, Pian, Rampin 3. All. Comito, Ass. All. Sinibaldi.