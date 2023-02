La Tecnoedil non regge contro la capolista Rhodigium

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B girone ovest, dove il Belvedere Tecnoedil Ravina, viene sconfitto con il punteggio di 74 a 46 dalla capolista Rhodigium, dopo aver provato a resistere per almeno metà partita.

La Tecnoedil affronta la capolista Rhodigium con poche possibilità, vista la forza delle avversarie, ancora imbattute in questa stagione. Il primo parziale viene ben giocato dalle trentine, ma le venete sono forti e si portano sul 20 a 15. Il secondo parziale vede ancora avanti le padrone di casa, l'attacco delle ragazze guidate da coach Eglione si fa meno efficace e a metà partita il punteggio è di 38 a 26. Con il rientro in campo, si vede la vera natura e capacità della capolista, autentica corazzata per questa serie. Il suono della penultima sirena vede il tabellone fermarsi sul 59 a 36. Meno pesante l'ultimo quarto, ma anch'esso vinto dalle padrone di casa. Posso consolare i 12 punti della Villarini, seguita dal collaudato duo Pusceddu e Aquilini, entrambe con 10 punti a referto. Terzultima posizione in classifica per le trentine, con ancora una partita da disputare.