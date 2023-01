Dolomiti Energia in campo sabato nell'anticipo a Brescia

Domani, sabato 23 gennaio, la Dolomiti Energia Trentino scende in campo nell'anticipo del 14° turno di regular season del campionato di serie A, impegnata in trasferta sul campo del PalaLeonessa (ore 20.30) contro la Germani Brescia.

I bianconeri sono tornati a lavorare al completo: con il rientro di Spagnolo, già in campo per qualche minuto contro Brindisi, la Dolomiti Energia guarda alla trasferta di Brescia come a un'occasione importante per riscattare i passaggi a vuoto recenti che hanno reso più complicata la volata alle Final Eight di Coppa Italia e hanno minato alcune delle certezze costruite da Forray e compagni nella prima parte di stagione. In una serata complicata contro Brindisi, Darion Atkins ha chiuso con una delle migliori performance statistiche della storia dei bianconeri in Serie A: i suoi 16 punti e 16 rimbalzi sono un dato superato solo da una prestazione da 20 punti e 18 rimbalzi di Luke Maye in un successo contro Pesaro un paio di stagioni fa. Contro un'avversaria di alto livello i bianconeri cercheranno il quarto successo in trasferta dopo le vittorie a Varese, Verona e Venezia: sarà l'ottava partita lontana da casa a fronte delle "sole" 6 alla BLM Group Arena, ma poi i bianconeri avranno un doppio turno casalingo tra l'ultima di andata contro Reggio Emilia e la prima di ritorno con Varese. Per non perdersi neanche un istante della seconda e determinante fase della stagione è aperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: tutte le info su www.aquilabasket.it e presso l'Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza.

L'avversaria: Germani Brescia

La Germani anche quest'anno si è presentata al via del campionato con una squadra costruita per insidiare le big della Serie A e fare la voce grossa pure in EuroCup: la conferma "avventurosa" dell'MVP Amedeo Della Valle è stato il fiore all'occhiello di un mercato estivo che ha rinforzato Brescia sotto tutti i punti di vista. E anche gli infortuni di Petruccelli e Caupain sono stati gestiti portando a roster due giocatori di assoluto valore come il play sloveno Nikolic (peraltro in dubbio per un acciacco) e l'ala Taylor. Il "motore" dei lombardi è sempre ADV, giocatore da 17,3 punti e 4,0 assist di media: curiosamente tra i giocatori attivi Della Valle è l'unico a superare i 10 punti di media, a dimostrazione della grandissima qualità dell'attacco bresciano che sa trovare innumerevoli diversi protagonisti. L'ex Eurolega Gabriel va a 9,5 punti di media, Massinburg è in costante crescita di rendimento, Cournooh e Akele sono due italiani di prima fascia. E sotto canestro fanno la voce grossa due centri di atletismo e impatto come Odiase e il confermato Cobbins.

I precedenti

Nove vittorie e 4 sconfitte il bilancio dei 13 precedenti tra le due squadre a favore della Dolomiti Energia, che però ha perso gli ultimi due precedenti: quello in occasione del quarto di finale di Coppa italia a Pesaro lo scorso febbraio (73-78) e poi nella gara di ritorno di campionato al PalaLeonessa con un netto 86-62. Nel 2017 i bianconeri vinsero in casa contro la Germani 99-59 in quella che oggi rimane la seconda vittoria con più ampio margine di vantaggio nella storia dei bianconeri (superata solo da un 107-59 con Capo d'Orlando l'anno successivo).

Il dato statistico

Brescia è la squadra che tira meglio i liberi in Serie A (82,6%) e la seconda per tiri liberi realizzati in totale dietro a Bologna: la capacità di attaccare l'area e procurarsi liberi di Della Valle e compagni sarà un'arma importante che la difesa di Trento dovrà essere brava a non alimentare.

La possibile chiave della partita

Per Trento è soprattutto un discorso di atteggiamento e intensità, per tornare a "mordere" la partita come fatto costantemente fino a una ventina di giorni fa. Brescia è una squadra completa che sa far male dal perimetro e in area: limitare l'MVP del campionato Della Valle sarebbe un ottimo primo passo.