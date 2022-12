L'Alperia Bolzano trionfa nel derby di Natale

Quando il «Christmas game» è infrasettimanale e coincide con il derby stracittadino le aspettative sono sempre tante e questa volta non sono state assolutamente deluse, tra le varie da sottolineare il bottino di tutto rispetto: l'Alperia ha messo a segno oltre 70 punti, contro i 49 concessi alle avversarie delle Acciaierie Valbruna.

L'ultima partita del 2022 ha visto moltiplicarsi tutto all'ennesima potenza: l'affluenza e il calore del pubblico, oltre alla tensione e la voglia di far bene da parte delle squadre. Il Basket Club Bolzano ha soddisfatto tutte le aspettative.

Bella partita interpretata al meglio dall'Alperia, iniziata con un primo quarto da ritmi blandi e sul filo della parità, ha visto poi le padrone di casa imporre il proprio gioco con uno spettacolo degno da ultima partita dell'anno, regalandosi una vittoria mai in discussione dove le ospiti hanno retto poco più dei primi 10 minuti, senza più riuscire a contrapporre una difesa adeguata alle incursioni del Basket Club Bolzano che ha dettato il ritmo.

Il secondo quarto da 25 a 9 e il terzo da 14 a 7 la dicono lunga sull'andamento e il BCB lanciato dai 16 punti di Elena Vella, i 15 di Aneta Kotnis, ma soprattutto da una prova corale sia in attacco sia in difesa che non ha accettato repliche. Per la Pallacanestro Bolzano solo Meriem Nasraoui in doppia cifra. Eloquente la valutazione Lega di 96 a 39 a favore della squadra di coach Sacchi.

Tutte le 10 giocatrici del Basket Club Bolzano hanno segnato e negli ultimi istanti di gioco sono state della partita anche le giovanissime Rosa Kob, 2007, già in rotazione la scorsa stagione e Sofia Mazzucco, 2008, per lei prima volta assoluta in serie A2 e proprio sullo scadere si è presa un tiro che per poco non le ha anche regalato i primi due punti in serie nazionale.

Il tabellino

Alperia Bolzano - Acciaierie Valbruna Bolzano 74-49

(18-16, 43-25, 57-32, 74-49)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh 9 (2/5, 1/2), Delbalzo Gueye 3 (1/3 da 3), Kotnis* 15 (5/8, 1/7), Servillo* 4 (1/2, 0/2), Chrysanthidou* 3 (0/1, 1/4), Fall 2 (0/1, 0/2), Gualtieri 2 (1/3 da 2), Assentato* 12 (2/2, 2/4), Vella* 16 (6/9, 1/3), Azzi 8 (2/5, 1/3), Mazzucco, Kob

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 8/30 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 50 13+37 (Logoh 8) - Assist: 14 (Servillo 6) - Palle Recuperate: 10 (Logoh 3) - Palle Perse: 8 (Vella 3)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Nasraoui* 20 (4/12, 3/8), Mohr NE, Giordano* 3 (1/5, 0/1), Scordino 3 (1/2 da 3), De Marchi* 3 (0/1, 1/4), Cela, Fabbricini 8 (4/7 da 2), Santini NE, Clemente NE, Marcello, Schwienbacher* 8 (1/3, 2/6), Jurhar* 4 (2/11 da 2)

Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 12/41 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 39 10+29 (Jurhar 8) - Assist: 9 (Cela 3) - Palle Recuperate: 3 (Nasraoui 1) - Palle Perse: 11 (Jurhar 3)

ARBITRI: Gallo S., Biondi M.