EuroCup, la Dolomiti Energia cade anche ad Amburgo

Un’altra, pesante sconfitta, nel 17esimo Round di EuroCup, per la Dolomiti Energia Trentino. In Germania, la squadra di Lele Molin – priva del suo leader tecnico Diego Flaccadori - è stata battuta dagli Hamburg Towers 90-69 al termine di un incontro sostanzialmente privo di storia. Jordan Caroline, autore di 21 punti (foto Hamburg Towers)

Primo periodo appannaggio dei padroni di casa (15-10), che hanno portato il proprio margine di vantaggio oltre la doppia cifra all’intervallo lungo (48-36). La musica non è cambiata nel secondo tempo (71-52 al 30’), con la squadra tedesca che ha dilatato il proprio vantaggio fin oltre i 20 punti (90-69). Tra gli aquilotti da segnalare i 21 punti (con 8 rimbalzi) di Jordan Caroline, doppia cifra anche per Johnson (11).

Le parole di coach Lele Molin

«Amburgo ha giocato molto meglio di noi e ha meritato la vittoria: hanno avuto maggiore qualità ed efficienza su entrambi i lati del campo, tutti i numeri che raccontano la partita lo evidenziano e anche in termini di approccio i tedeschi sono stati più pronti e preparati. La squadra non ha espresso una buona performance, ci è mancato uno sforzo mentale e non siamo stati in grado di competere, e questa è mia responsabilità».

Il tabellino

Hamburg Towers – Dolomiti Energia Trentino 90-69 (15-10, 48-36, 71-52)

Hamburg Towers: Homesley 9, Meisner 8, Christen 8, Kotsar 14, Hinrichs 4, Brown 22, Di Leo, Bluiett 3, Hollatz 8, Walker, Edigin 5. All. Calles

Dolomiti Energia Trentino: Rudovic n.e., Conti 5, Forray, Ladurner, Caroline 21, Mezzanotte 7, Johnson 11, Bradford 8, Williams 8, Reynolds 9. All. Molin

Arbitri: Obrknezevic, Tsaroucha, Clivazù

Note – Tiri da due: Hamburg 22/33, Trento 18/42. Tiri da tre: Hamburg 13/32, Trento 6/26. Tiri liberi: Hamburg 7/10, Trento 15/22. Rimbalzi: Hamburg 39, Trento 35. Assist: Hamburg 27, Trento 14.