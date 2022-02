Coach Molin bloccato in Islanda dal Covid-19

Potenziale nuova brutta tegola per la Dolomiti Energia Trentino. L’head coach Lele Molin, assistente del c.t. Meo Sacchetti in Nazionale, non ha ancora lasciato l’Islanda, dove gli azzurri nei giorni scorsi sono stati sconfitti dai padroni di casa nel primo due incontri validi per la qualificazione ai Mondiali 2023. Lele Molin, head coach dell'Aquila Basket (foto Severino Bigi)

Positivo al Covid-19, il tecnico mestrino ha bisogno di un tampone negativo per prendere un aereo a raggiungere la squadra azzurra a Bologna, dove domenica è in programma il secondo match con gli islandesi (Paladozza, ore 20.30, diretta su Eleven Sports, Sky Sport Uno e Sky Sport Action). “Ha un tampone domenica e la nostra speranza è che sia negativo e possa essere a bordo in campo per la partita”, ci ha detto – in totale assenza di comunicazioni ufficiali, tanto da parte della Fip quanto sul fronte Aquila Basket – il general manager delle Nazionali azzurre, Salvatore Trainotti.

Ovviamente tifiamo tutti per Lele Molin – che nei giorni scorsi ha avuto un po’ di febbre ma da sabato sta meglio - e per il suo tampone negativo. Certo, non dovesse poter partire, a rinunciare alla sua guida tecnica, almeno per qualche giorno, sarebbe anche la Dolomiti Energia Trentino, che è tornata in palestra martedì scorso con un nuovo giocatore in arrivo (Dominique Johnson) ma senza il suo capo allenatore. E senza vittorie da settimane.