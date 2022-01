Molin: "Partita risolta all'ultima azione con fischio arbitrale"

La delusione è dipinta sul volto di coach Lele Molin, dopo la beffarda sconfitta patita dalla sua squadra all'Enerxenia Arena di Masnago. Il tecnico bianconero, per la prima volta da quando è alla guida della Dolomiti Energia Trentino, fa chiaramente riferimento ad una decisione arbitrale, ovviamente il fallo fischiato a Wesley Saunders sul tiro da tre di Marcus Keene. Ma non nasconde i meriti dell'avversario e le responsabilità della sua squadra: gli errori ai tiri liberi e la scarsa lucidità e fluidità offensiva nel finale. Lele Molin, head coach dell'Aquila Basket (foto Severino Bigi)

«E’ difficile commentare a caldo una partita che si risolve all’ultimo minuto all’ultima azione con un fischio arbitrale: devo riconoscere che Varese gioca con il cuore, una virtù che ha premiato il loro sforzo anche un po’ fortunosamente nel finale di partita. Il cuore di Varese ha avuto impatto sopra a ogni discorso tecnico o tattico. Noi vediamo la partita scivolarci via quando nell’ultimo quarto arriviamo ad avere 12 punti di vantaggio ma non riusciamo a mantenere quel margine anche per colpa dei tanti errori ai liberi: questo ha dato speranza e fiducia a Varese, che come sappiamo poi ha i giocatori e la qualità per giocare al meglio il finale punto a punto. Nelle ultime azioni non siamo stati molto lucidi ed incisivi nel fare quello che avremmo dovuto: magari lo abbiamo fatto, ma dobbiamo riuscire a farlo meglio».