Santo Stefano con l'ex Gentile, Super Green Pass e FFP2

I bianconeri stanno trascorrendo le feste in palestra, preparandosi alla delicata sfida di domenica sera contro Varese (palla a due alle 19.00 alla BLM Group Arena, diretta Discovery+) che chiuderà gli eventi ufficiali della Dolomiti Energia Trentino nell'anno solare 2021. Dopo la bella vittoria di Napoli e il passo falso in EuroCup contro Amburgo, l'Aquila vuole tornare a volare altissima spinta anche dalla forza e dalla presenza del proprio pubblico, che per accedere alla BLM Group Arena oltre al Super Green Pass dovrà essere anche in possesso di mascherina FFP2. Wesley Saunders, guardia della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

Le parole dell'assistant coach Bongi

"Sarà una partita complicata - commenta l'assistant coach bianconero Fabio Bongi presentando la sfida contro la Openjobmetis -, perché i nostri avversari arriveranno con grande determinazione e voglia di reagire a una settimana complicata e ad un periodo in cui non sono riusciti ad ottenere i risultati a cui ambiscono. La classifica però non riflette il valore di Varese, che non a caso la scorsa settimana è arrivata ad un passo dall'espugnare il campo di Sassari e che rispetto a quella squadra ritroverà anche Alessandro Gentile. Oltre alle qualità di Gentile, ci servirà massima attenzione alla loro batteria di esterni, su tutti Keene, Kell e Beane, che parte spesso dalla panchina ma può essere un elemento decisivo dell'attacco lombardo. La nostra difesa sarà ancora una volta la chiave del nostro match: la squadra dovrà avere la giusta mentalità e tirare fuori una performance migliore di quella fornita con Amburgo e continua all'interno dei 40'. Ci servono concentrazione e intensità per giocare la nostra pallacanestro e per provare a proseguire il nostro buon momento in Serie A in termini di risultati".

Santo Stefano



E' la quinta volta che i bianconeri giocano il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, da quando sono in Serie A, ed è la terza in casa di fronte al pubblico della BLM Group Arena: il primo precedente è un'ampia sconfitta 66-93 a domicilio contro la Reyer Venezia nel 2014, al primo anno dei bianconeri nella massima serie. Grande protagonista della sfida fu uno straripante Tomas Ress, allora capitano degli orogranata, che produsse una prestazione da 22 punti a referto con cinque triple e altrettante stoppate. Nel 2017 la Dolomiti Energia fu corsara al PalaGeorge di Montichiari, ospite della matricola Brescia: l'anno successivo arrivò un'altra vittoria esterna, questa volta al PalaCarrara di Pistoia dove capitan Forray e compagni si imposero 70-78 dando slancio alla propria risalita in classifica che quell'anno vide l'Aquila centrare l'accesso ai playoff scudetto nonostante una partenza da 0-5 in Serie A. Fu una storica prima volta assoluta nel massimo campionato. Il precedente nel "boxing day" più recente si giocò di nuovo alla BLM Group Arena: larga vittoria per la Dolomiti Energia Trentino 80-53 contro Trieste in una partita dominata dai padroni di casa dal primo istante al 40'. Di quel match in molti ricorderanno il curioso "incidente" legato alla maglia vestita dal debuttante Picarelli (quella di Knox, poi prontamente sostituita).

Qui Openjobmetis Varese

Di quell'Aquila faceva parte anche Alessandro Gentile, il grande ex della partita domenica sera assieme all'assistente allenatore biancorosso Vincenzo Cavazzana: Gentile in maglia Dolomiti Energia ha giocato 33 partite ufficiali e segnato 483 punti (14,6 di media, accompagnati da 4,2 rimbalzi e 2,7 assist). In poco più di metà stagione, quella 2019-20 interrotta dalla pandemia, Ale ebbe comunque il tempo di aggiornare il record di punti segnati da un giocatore di Trento in una partita ufficiale dalla promozione in Serie A dei bianconeri. Lo fece realizzando 37 punti in un match di EuroCup contro l'Arka Gdynia che aprì a Trento le porte delle Top 16 della coppa. Oltre allo strapotere fisico e tecnico del figlio d'arte campano, coach Adriano Vertemati ha nel talento e nell'imprevedibilità dei suoi esterni il fulcro dell'attacco della sua Varese: il nuovo arrivato Marcus Keene si è messo in luce a Sassari con una partita da 33 punti a referto, Trey Kell viaggia a 15 di media con il 40% da tre, Anthony Beane garantisce punti a tabellone e un riferimento offensivo anche nella "second unit" biancorossa. Sotto canestro oltre al centrone John Egbunu, sotto canestro Varese può contare sull'elegante ala statunitense Jalen Jones e sui muscoli di Paulius Sorokas, oltre che sulle lunghe leve del promettente classe '99 Guglielmo Caruso.

Possibili quintetti

Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Cameron Reynolds, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams

Varese: G – Marcus Keene, G – Trey Kell, F – Alessandro Gentile, F – Jalen Jones, C – Paulius Sorokas