Molin: «Abbiamo vinto, ma ci sono tante cose da sistemare»

Le parole di coach Lele Molin dopo la vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Vanoli Basket Cremona: «Siamo prima di tutto molto contenti di aver conquistato questi primi due punti: sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto nei primi due quarti siamo andati a sprazzi e abbiamo avuto una difesa troppo fragile». Emanuele Molin, allenatore della Dolomiti Energia Trentino

«L’esigenza di fare qualcosa in più negli ultimi 15’ di partita ci ha dato energia e responsabilità, abbiamo espresso una migliore compattezza in difesa e abbiamo avuto grande energia, per il rientro di Caroline e per l’ottima prova di Luca Conti che ci tengo a sottolineare» ha aggiunto Molin.





«Dovevamo vincere e l’abbiamo vinta, ed è un successo importante perché finora il campo per tanti motivi diversi non ci aveva ancora dato conferme su quello che è stato finora il nostro grande lavoro in palestra - ha concluso il tecnico -. Ci sono tantissime cose da sistemare e migliorare, ma ripartiamo dalla difesa e dall’intensità di questo ultimo quarto».