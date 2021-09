L'Aquila Basket fa le prove con Cantù, si ferma Caroline

Alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia ha sostenuto contro Cantù l’ultimo test prima dell’esordio in campionato, in programma domenica alle 20.45 (diretta Raisport) sempre in via Fersina contro i campioni d’Italia e freschi vincitori della Supercoppa della Virtus Segafredo Bologna. Più che di una partita amichevole si è trattato di uno scrimmage, con il risultato azzerato al termine di ogni quarto di gioco. Cinque giocatori in doppia cifra - Diego Flaccadori (14 punti), Johnathan Williams (14), Desonta Bradford (12 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e Andrea Mezzanotte (12 + 5 rimbalzi) - costituiscono comunque indicazioni più che positive per coach Molin in vista del proibitivo impegno domenicale. Jordan Caroline è fermo ai box (foto Montigiani/Aquila Basket)

Brutte notizie arrivano invece dall’infermeria. Domenica non sarà della partita Jordan Caroline: l'ala statunitense ha riportato una infrazione condro-costale, ha saltato l'allenamento congiunto con i brianzoli e osserverà una settimana di stop, al termine della quale dovrà essere rivalutato.