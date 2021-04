L’Alperia Bolzano spreca una grande occasione con Mantova

Due punti fondamentali lasciati alle avversarie e ora la strada dell'Alperia Basket Club Bolzano per evitare i play out si fa veramente impervia.

La partita infrasettimanale giocata al PalaMazzali contro MantovAgricoltura, valida per il recupero della 22esima giornata, si è rivelata come da previsione molto tesa e proprio per questo il bel gioco ne ha risentito. Con questa vittoria non solo Mantova si porta a +4 sulle bolzanine, ma ribalta anche la differenza canestri.

Le squadra di casa, reduci dalla bella vittoria di sabato contro l’Alpo Villafranca, si è presentata senza aver ancora smaltito la stanchezza derivata dal grande impegno profuso per avere la meglio su una delle squadre più quotate del campionato.

Sotto tono non solo la condizione fisica, ma anche quella mentale che non ha mai permesso di essere veramente aggressive, a differenza delle avversarie che hanno pressato pressoché dall’inizio alla fine.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Le dichiarazioni di coach Sacchi

«Purtroppo siamo qui a guardare il punteggio e a fare i complimenti a Mantova, che è arrivata più fresca e preparata di noi - commenta Sacchi - Energie ne avevamo poche, avevamo giocato tre giorni prima e tra altri tre giorni giocheremo ancora. Così è veramente dura, non possiamo farci niente, quest’anno per noi va così. Loro ci hanno messo le mani addosso e non siamo riuscite a giocare da squadra come abbiamo fatto sabato. Quando abbiamo subito il break non siamo più riuscite a riprenderle. Mantova arrivava da due settimane di riposo e con un nuovo allenatore, noi non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto e non abbiamo nemmeno avuto il tempo necessario per prepararci adeguatamente. Ora resettiamo, sabato altra battaglia contro lo squadrone di Milano. Chiaramente questa era l’ultima possibilità per agganciare il treno per evitare i play out. Continuiamo ora a lavorare per arrivare pronte al momento clou della stagione, dove non si potrà più sbagliare. Ancora i miei complimenti a Mantova, tra poche ore scenderemo nuovamente in campo con le forze che rimangono, questo è il campionato e dobbiamo onorarlo fino in fondo».

Il tabellino

Alperia Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 61 - 70

(20-21, 38-36, 49-55, 61-70)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui 11 (4/7 da 2), Cremona* 13 (2/7, 3/6), Cristelo Alves* 3 (1/4, 0/1), Mingardo* 5 (1/5, 0/4), Fall* 17 (5/6, 1/4), Desaler NE, Iob* 6 (3/9 da 2), Schwienbacher 3 (1/1 da 3), Profaiser, Carcaterra 3 (0/3, 1/1)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 31 7+24 (Carcaterra 8) - Assist: 10 (Cremona 3) - Palle Recuperate: 13 (Mingardo 5) - Palle Perse: 15 (Cristelo Alves 3)

BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 12 (5/10, 0/1), Pastore 5 (1/2, 1/3), Gatti 6 (3/5 da 2), Petronio 2 (1/1 da 2), Antonelli NE, Bernardoni* 6 (3/5, 0/1), Pizzolato 3 (1/2 da 3), Bottazzi 3 (0/1, 1/2), Monica* 10 (3/5, 1/5), Ruffo* 8 (4/6 da 2), Marchi* 15 (3/4, 3/9)

Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 23/39 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 40 9+31 (Llorente 12) - Assist: 12 (Monica 4) - Palle Recuperate: 8 (Marchi 2) - Palle Perse: 17 (Bernardoni 5)

Arbitri: Biondi M., Frigo A.