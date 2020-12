L’Alperia Bolzano questa sera inizia la serie di recuperi

Sono ben quattro le partite che il Basket Club Bolzano deve recuperare per allinearsi alle altre squadre del girone, la prima delle quali si gioca stasera (mercoledì 23) alle ore 18 al PalaMazzali. Ospite sarà la squadra del Sarcedo, che attualmente in classifica precede di due punti le biancorosse, squadra guidata in panchina da Anna Zimerle, un nome importante per il basket italiano.

Entrambi i team arrivano all'appuntamento dopo un periodo delicato, nel quale la vittoria sembra essere quasi stregata e pertanto ci sarà battaglia per tornare a sorridere.

Le ospiti sono reduci da una brutta sconfitta casalinga ad opera di Carugate in una gara dove tutto è andato storto. Una squadra che in questa stagione è stata capace di battere corazzate come Crema e Moncalieri e perdere di un solo punto con la capolista Udine.

Pieropan è la giocatrice in assoluto più talentuosa e di maggiore esperienza, affiancata dalle esperte Santarelli e Fumagalli. La straniera è Mandic, pivot, vero totem dell’area e capace di colpire anche da fuori. Conclude il quintetto la giovane play Viviani, scuola Schio, che ha già esordito nella massima serie e che già lo scorso anno ha dimostrato di poter essere una vera protagonista nelle prossime stagioni. In panchina tante giovani del vivaio di Schio.

Un’altra squadra sottovalutata all’inizio, che ha invece poi dimostrato di potersela giocare con tutti.