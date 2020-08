Da venerdì la vendita dei biglietti per il match contro Venezia

Come comunicato nelle scorse ore, grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l'APSS e la Protezione Civile la Dolomiti Energia Trentino potrà contare su 500 dei propri tifosi quando tornerà in campo a oltre sei mesi di distanza dall'ultima partita giocata alla BLM Group Arena.

La vendita dei ticket per la prima partita casalinga della stagione in Eurosport Supercoppa 2020, quella contro la Reyer Venezia in programma mercoledì 2 settembre alle ore 20:00, sarà riservata ai soli tifosi che hanno sottoscritto lo scorso giugno l'opzione di acquisto per gli abbonamenti alla stagione 2020-2021.

Ogni tifoso avrà la possibilità di prenotare il biglietto di accesso all'evento compilando il form online, che sarà attivo sulla home page del sito ufficiale del club www.aquilabasket.it da domani, venerdì 28 agosto, a partire dalle ore 18:00.

Per procedere con la prenotazione, in ottemperanza alle normative vigenti a ogni spettatore verrà chiesto di fornire nome, cognome, comune di residenza, mail e numero di telefono. Vista la capienza notevolmente ridotta si terrà conto dell'ordine cronologico di prenotazione.

Entro 24 ore dalla compilazione del form ogni tifoso verrà informato sull'esito della propria richiesta e in caso di prenotazione andata a buon fine, verrà chiesto di segnalare eventuali familiari conviventi, a condizione che anch'essi abbiano ricevuto la conferma di prenotazione. In questo modo potremo far vivere la partita senza distanziamento ai familiari conviventi.

Visto l'obbligo di distanziamento di 1.5 m per tutte le persone che non siano familiari conviventi, sarà lo staff di Aquila Basket a dover assegnare i posti a sedere: per questa ragione Aquila Basket ha deciso che il prezzo dei biglietti sarà di 15€ indipendentemente dal settore assegnato. L'importo verrà scalato dalla prelazione precedentemente sottoscritta.

Per tutti i tifosi verranno fornite alcune indicazioni comportamentali e logistiche che riguardano l'organizzazione dell'evento e che saranno da leggere con molta attenzione: un dettagliato vademecum e

l’autocertificazione da compilare (entrambi disponibili sul sito aquilabasket.it).

Al posto dell'autocertificazione compilata, si potrà in alternativa scaricare sul proprio smartphone l'app Immuni.