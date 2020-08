Il Basket Club Bolzano nel girone Nord della A2

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso nota la composizione dei due gironi del campionato nazionale di serie A2 Femminile, entrambi composti da 14 squadre, con il via previsto per il fine settimana del 4/5 ottobre.

L’anticipata conclusione della stagione 2019/20 causa emergenza Covid, ha portato a non decretare promozioni e retrocessioni, pertanto tutte le partecipanti hanno avuto il diritto si iscriversi, anche quelle che al momento si trovavano ultime in classifica. Inoltre alle prime è stato concesso di fare il salto di categoria per passare in A1. Campobasso (girone sud) ha accettato, mentre Moncalieri (girone nord) è rimasta in A2.

Il girone nord, che lo scorso anno era composto da 15 squadre, con la rinuncia da parte del Giants Marghera si è ritrovato quindi praticamente già definito con tutte le aventi diritto, mentre in quello sud, che già contava una squadra in meno, si sono liberati altri due posti, creati dalla mancata iscrizione di Basket Lab (progetto FIP) e Viterbo. Porte aperte quindi ai ripescaggi richiesti da Pallacanestro Bolzano, Patti Basket e Brescia, che ha appunto acquistato i diritti della stessa Viterbo.

Ancora una volta il girone si presenta veramente competitivo, con squadre più che attrezzate per il salto di categoria. Ci sarà da lottare ogni weekend e da lavorare duro durante la settimana. Questo però significa che lo spettacolo sarà assicurato.

Il Basket Club Bolzano Alperia si prepara quindi per cercare di ripetere la bella stagione iniziata lo scorso anno e per togliersi delle soddisfazioni.

I due gironi

Nord: A.S. Vicenza, Edelweiss Albino, Basket Club Bolzano, Basket Carugate, Libertas Moncalieri, Ponzano Basket, Basket Sarcedo, B.C. Castelnuovo Scrivia, Basket Team Crema, Alpo Basket, Basket 2000 San Giorgio Mantova, Lupebasket San Martino di Lupari, Sanga Milano, Libertas Sporting Basket School Udine.

Sud: Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius, Feba Civitanova Marche, Jolly Acli Basket Livorno, Pall. Bolzano, Brixia Basket Brescia, Pol. A. Galli San Giovanni Valdarno, P.F. Umbertide, Faenza Basket Project Girls, Cestistica Spezzina, Alma Basket Patti, Nico Basket Ponte Buggianese, P.F. Firenze.