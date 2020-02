B femminile

sabato 15 febbraio 2020

BASKET

Sisters in grande serata, Treviso non puà fare nulla

La Pallacanestro Bolzano sente il profumo delle sfide che contano e non fallisce l'appuntamento, offrendo in due diverse occasioni, prima contro il Futurosa e nella serata odierna contro Treviso, due prestazioni di assoluto livello. A Trieste la difesa è stata imperforabile, contro Treviso il tiro da tre, con ben 12 bombe a segno, ha scavato un divario incolmabile, avverso alla formazione ospite che nella specialità è andata a segno solo una volta.

La cronaca

Il tabellino

La gara era molto attesa in casa bolzanina. Sul candido ed immacolato palmares fatto di vittorie le Sisters avevano una macchia, una sconfitta con un -13 patita a Treviso in una gara ben giocata dalle padrone di casa e condotta con sufficienza dalle altoatesine. Per toglierla di mezzo era indispensabile la vittoria, utile anche per consolidare la posizione in vetta alla classifica. Gli allenamenti della settimana erano stati duri, ma ciò che è successo venerdì sera ha fatto capire la tempra delle Sisters di quest'anno. Ad un certo punto dell'allenamento coach Pezzi ha dovuto sospendere la partita di rifinitura perchè la carica agonistica e l'impegno erano troppo alti in relazione alla seduta pre-gara. Per tutta la settimana il sentimento di rivincita è stato vivo e palpabile e l'inizio partita ne è stato testimonianza diretta.Dopo la prima palla a due è iniziato uno show nel quale il primo canestro da due delle bolzanine è giunto dopo ben 4 bombe consecutive di pregevole fattura. Treviso è rimasta annichilita e le Sisters, veloci in contropiede ed in transizione, hanno costruito un bel vantaggio, che alla fine del primo quarto si è concretizzato in un 26-12. Treviso è squadra ben impostata in difesa, si è rimboccata le maniche, cercando di reagire per non uscire dalla partita. ha cominciato una marcatura molto aggressiva, allo scopo di interrompere lo show balistico delle biancorosse. L'intervallo di mezza gara segnava 40-29, con entrambe le squadre a caccia dei colpi idonei per tramortire le avversarie.Bolzano ha veleggiato con 14-16 punti di vantaggio ed il cambio di difesa ordinato da coach Pezzi nella ripresa ha sortito subito importanti effetti. La zona non ha consentito a Treviso le penetrazioni che avevano caratterizzato la prima parte della gara e che avevano consentito alle ragazze della Marca di rimanere, seppur con qualche falla, in linea di galleggiamento. La zona ha bloccato le conclusioni da sotto e le tiratrici trevisane non si sono dimostrate irresistibili, come testimonia l'unico loro centro da tre messo a segno.Nel terzo quarto è cresciuto il nervosismo in casa trevisana, con l'espulsione della presidente, per le sue veementi proteste seguite ad una presunta svista arbitrale, peraltro non segnalata dalle giocatrici ospiti in tempo utile. L'episodio, abbastanza marginale per l'esito della gara, non ha avuto però effetti sull'esito della sfida, dato che Bolzano ha aumentato il vantaggio oltre i trenta punti con uno show balkistico di Kerin che ha mandato in visibilio il pubblico, arricchito da una folta rappresentanza delle squadre di minibasket della società bolzanina. Gli ultimi minuti sono stati solo uno scorrere del tempo per avvicinarsi alle docce. Le Sisters hanno conquistato la vittoria, la differenza punti e hanno dimostrato di essersi preparate in maniera adeguata alla fase più calda ed importante del campionato.Per Treviso, che ha combattuto con orgoglio e determinazione, confermando l'ottima impostazione difensiva della squadre, si sono poste in evidenza Pizzolato (12), sempre pericolosa nel tiro mid range, Rossetto (9) e Grigoletto (6) con alcune pregevoli percussioni e una ottima Gini dal perimetro (13).Per Bolzano sontuosa prova di Ines Kerin (29 punti ed 8 bombe), MVP della gara ben affiancata da Fabbricini (14) e da una concreta Mossong che conquista la miglior valutazione della gara con un'ottimo 29. Da sottolineare il grande entusiasmo e la carica agonistica che le Sisters hanno messo in campo, oltre al gioco di squadra fluido e per nulla condizionato dalla durissima difesa avversaria. Solo 11 palle perse in tutta la gara testimoniano dell'attenzione e della concentrazione che ha animato le ragazze di Sandro Pezzi.Per Bolzano continua la navigazione in vetta alla classifica, con alla vista l'ostile trasferta a Casarsa, in Friuli. Cogliere una vittoria sarebbe un altro deciso passo di avvicinamento ai playoff. Treviso deve lottare con tutte le energie contro la sorte non proprio favorevole, cercando vittorie per agganciare il terzo posto, che la sconfitta di Bolzano ha fatto dolorosamente abbandonare.ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Luppi 2, Mossong 15, Gottardi 3, Rossi, Giangrasso 9, Alberti, Fabbricini 14, Kerin 29, Assentato, Hafner Dani 3, Marcello, Miriam Hafner all Pezzi T.L. 13/18 tiri da tre Kerin 8, Gottardi 1, Mossong 1, Giangrasso 2CB STAMPI TREVISO : Dalla Riva, Gasparini, Zanatta C. 3, Schiavon 1, Pizzolato 12, Devetta, Grigoletto 6, Gini13, Rossetto 9, Perocco, Kanynda, Zanatta F. 10 all. Montelatici T.L. 10/18 tiri da tre Zanatta C 1Arbitri Azzali di Verona e Tadic di Borgo Valsugana