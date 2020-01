Legabasket A

sabato 25 gennaio 2020

BASKET

Una tripla di Gentile sulla sirena vale il successo a Sassari

La Dolomiti Energia Trentino vince al PalaSerradimigni di Sassari 87-90 e lo fa con la vendetta perfetta, pareggiando i conti con quella tripla della vittoria di Jerrells alla BLM Group Arena nel match di andata, grazie ad una pazzesca conclusione di Alessandro Gentile che a fil di sirena ferma la striscia di nove successi consecutivi dei sardi con la tripla della vittoria.

I bianconeri giocano 40' di energia, determinazione e qualità, trascinati da un fantastico Justin Knox da 23 punti (10-13 al tiro), cinque rimbalzi e tre stoppate: in vantaggio intorno alla doppia cifra di margine per buona parte dell'incontro, gli ospiti vengono raggiunti da una tripla di Michele Vitali che a quattro secondi dalla fine sembra condannare la Dolomiti Energia al supplementare.

Poi il "canestrone" di Gentile ammutolisce i 5000 del PalaSerradmigni e regala ai trentini due punti pesantissimi in trasferta che rilanciano le ambizioni dei ragazzi di coach Nicola Brienza (che ha festeggiato il quarantesimo compleanno nel migliore dei modi) anche in classifica.

Il momento chiave

Ogni volta che Sassari prova a riavvicinarsi arriva pronta la reazione di Trento: ogni giocatore bianconero ha avuto un impatto determinante



Il numero

6 - I rimbalzi d'attacco catturati da Pascolo (20 di squadra per i bianconeri)

Parola al coach

«Siamo molto contenti, avevamo bisogno di fare una partita importante: l'abbiamo indirizzata bene fin dal primo minuto, mettendo in campo al meglio il nostro piano partita. Sappiamo che Sassari è un'eccellente squadra, siamo stati bravi nel limite del possibile a limitare le loro situazioni di gioco spalle a canestro in post e allo stesso tempo ad essere aggressivi sul loro tiro da tre, visto che sono la migliore squadra del campionato dall'arco. Abbiamo fatto extra sforzo a rimbalzo, alla fine determinante: all'andata loro avevano vinto per quella tripla di Jerrells ma anche perché avevano preso 18 rimbalzi d'attacco, stavolta siamo stati più bravi noi sotto i tabelloni, in difesa e in attacco. Bene così, ora sarà importante mettere stessa attenzione in casa domenica prossima e in settimana nella trasferta di Bologna in EuroCup».

Il tabellino

Sassari: Spissu 11, Bilan 19, Bucarelli 2, Devecchi ne, Evans 8, Magro ne, Pierre 12, Gentile 10, Coleby 2, Vitali 14, Jerrells 9. All. PozzeccoTrento: Kelly 11, Blackmon 10, Craft 10, Gentile 13, Pascolo 9, Mian 7, Forray 7, Knox 23, Mezzanotte, Lechthaler ne. All. Brienza