A2 femminile

sabato 21 dicembre 2019

BASKET

Il Basket Club Bolzano Alperia alla corte della capolista

Trasferta lunga e più che ardua quella che affronteranno le ragazze di coach Sacchi domenica in terra torinese. Ad attenderle alle ore 18 ci saranno le campionesse del Moncalieri tuttora solitarie in vetta con solo un errore di percorso nella 12° giornata contro Sarcedo. Fino a qui le vittorie sono arrivate quasi tutte con margini più che ampi, spesso tra i 20 e 30 punti.

L’Akronos lo scorso anno era stata la vera rivelazione e questa stagione è addirittura ancora più competitiva. Con Grigoleit e Trucco sotto canestro e la play Reggiani, direttamente dal’A1, in regia. Ovviamente queste sono solo le punte di diamante, la squadra piemontese ha in definitiva tutte pedine intercambiabili, 12 giocatrici da quintetto, agli ordini di coach Paolo Terzolo.

Definirla una mission impossible potrebbe apparire eccessivo, ma sicuramente sarà molto molto difficile riuscire a portare a casa i due punti in palio.