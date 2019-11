A2 femminile

venerdì 15 novembre 2019

BASKET

L'Alperia Bolzano a Carugate avvia le trasferte lombarde

Sei vittorie su sei partite per l'Alperia Basket Club Bolzano, che ha iniziato questa stagione nel miglior modo immaginabile e anche oltre. Non c'è, però, tempo per crogiolarsi sugli allori, perché il nutrito numero di avversarie attrezzate è sempre in agguato. Una di queste è il Carugate, che, nonostante la classifica, ingiusta, dica 3 vinte e 3 perse, è sicuramente una squadra da temere.

La sorte ha portato alle lombarde ad inizio stagione qualche problema di troppo, affollando spesso l'infermeria e pertanto non si è ancora potuta vedere all'opera in maniera continuativa questa squadra ricca di esperienza e talento.

Una delle assenze più pesanti è stata quella dell'ala Giulia Maffenini, classe 1992, una delle più interessanti giocatrici della categoria nel suo ruolo. La convalescenza pare essere terminata ed è probabile che rientrerà proprio in occasione dell'incontro di sabato contro il BCB.

Per quanto riguarda le bolzanine, Meriem Nasaroui non ha ancora ripreso gli allenamenti, in quanto tenuta a riposo dopo la forte botta al fianco di sabato scorso, per la quale è stata trasportata in ospedale. Potrebbe però essere disponibile, almeno part time per sabato sera.





Le dichiarazioni

«Carugate è una squadra completamente diversa dal San Martino di Lupari, incontrato sabato scorso, composta da giocatrici esperte, importanti e costruita per ambire a posizioni di vertice della classifica. - dice Luca Sacchi - Non deve ingannare l'attuale posizione di classifica, perché hanno già affrontato tutte le squadre più forti, perdendo con Moncalieri, Alpo e Udine, ma battendo Crema. Il tutto senza la loro star Maffenini, che dovrebbe rientrare sabato. Importanti gli arrivi di Schieppati, Canova, Grassia, e Tomasovic, oltre alle riconferme di Gambarini, Maffenini, Diotti e Colombo, che fanno di Carugate una squadra ben costruita e ambiziosa. Dovremo scendere in campo con la mentalità opposta a quella di sabato scorso, cercando quindi di essere noi ad imporre la nostra pallacanestro».