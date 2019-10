A2 femminile

giovedì 24 ottobre 2019

BASKET

Al PalaMazzali l'Alperia Bolzano attende Vicenza

Ospite di questa 5° giornata di serie A2 Femminile è la Velcofin Vicenza, squadra avversaria di tanti campionati, sempre molto pericolosa ed abituata alle zone interessanti della classifica. Tra le fila bolzanine quest'anno c'è anche una ex, Camilla Mingardo che due stagioni fa ha giocato con la maglia del Vicenza. Mentre tra le linee vicentine c'è una bolzanina, Anna Profaiser, che oramai da alcune stagioni calca i parquet veneti avendo giocato fino a maggio scorso per il San Martino di Lupari.

Dopo la conduzione di un allenatore di lungo corso come Aldo Corno, quest'anno Vicenza ha affidato la sua panchina a Carmelo Gorgone e anche se al momento l'inizio campionato per la squadra veneta non è stato senza ombre, hanno dimostrato di giocare un buon basket rendendo la vita difficile alle avversarie blasonate fino ad ora incontrate. Sicuramente il BCB per proseguire la sua marcia senza sbavature, dovrà stare all'erta ed evitare assolutamente di ricadere nei momenti pericolosossimi di black out.





Le dichiarazioni

«Squadra completamente rinnovata, - sono le prime parole di coach Sacchi nel presentare la prossima avversaria - partendo dal nuovo allenatore, costruita intorno all'unica conferma della scorsa stagione ovvero Capitan Monaco classe 93. Intorno a lei tante giovani promesse compresa la straniera Peric 99 e la Bolzanina Profaiser. Squadra molto aggressiva, che gioca una bella pallacanestro libera da pressioni con tanti contropiedi e tanti tiri presi nei primi secondi. Dopo la prima vittoria esterna, sono arrivate tre sconfitte contro le cosidette grandi mettendo in grossa difficoltà sia Alpo Verona sia nell'ultima giornata Udine che solo grazie a percentuali incredibili da 3 punti è riuscita a violare il parquet di Vicenza. Non hanno grandi punti di riferimento, ma tutte fanno la cosa giusta per la squadra. Proveremo a non ripetere gli errori delle prime gare e cercheremo di migliorare quello fino ad oggi fatto sui partcolari».