B femminile

martedì 8 ottobre 2019

BASKET

Sabato pomeriggio la presentazione della Cestistica Rivana

Tempo di presentazioni per la Cestistica Rivana Alto Garda, che già da qualche settimana ha iniziato ufficialmente la propria stagione agonistica. Sabato alle ore 14 in piazza Garibaldi la società femminile di basket incontra i propri supporter per un abbraccio benaugurante. Sarà la prima volta della neo presidentessa Cristina Santi, di Sergio Ferraglia coach della prima squadra di serie B, e di molti dirigenti che generosamente si sono lasciati coinvolgere per proseguire una lunga storia che risale agli anni del Gs Riva in rosa, quando cioè la società di viale dei Tigli si occupava sia di maschile che di femminile.

«È un’eredità importante – commenta Cristina Santi – che ci sta impegnando moltissimo. La presentazione ufficiale è l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci aiutano, le ragazze delle giovanili, quelle della prima squadra, gli allenatori e gli accompagnatori, i dirigenti, gli sponsor e le amministrazioni comunali».

La società biancoazzurra ha atteso qualche giorno per il vernissage ufficiale per permettere la presenza di tutte le giocatrici della prima squadra, quindi anche alla nuova arrivata Gabriela Herrera che del gruppo è sicuramente la più esperta e conosciuta. L’avvio di stagione è stato quanto mai entusiasmante, due vittorie su due, la prima di un punto in casa contro Casarsa e la seconda di due dopo un supplementare sul parquet di Mestre.

«È un bel gruppo, – spiega coach Sergio Ferraglia – che sta lavorando sodo, dimostrando carattere e determinazione. Possiamo crescere ancora molto, i margini ci sono, soprattutto imparando dai nostri errori e contemporaneamente mettendo a frutto tutte le nostre peculiarità, che non son poche».

Molte le iniziative volute dalla società per riportare gli appassionati al PalaGarda, dal ritorno al microfono di Maurizio Zambarda, speaker storico delle imprese del Giesse, alle pagine “proud2play” sui social Facebook ed Instagram, passando dalla presentazione di sabato in piazza Garibaldi con un rinfresco al Grand Hotel Riva prima del match casalingo (ore 20.30) contro Marano Vicentino.