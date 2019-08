Legabasket A

sabato 10 agosto 2019

Dallo 0 al 25: ecco i nuovi numeri di maglia dei bianconeri

Dodici giocatori, dodici numeri di maglia: sulle divise anche quest'anno realizzate da Spalding Italia, sponsor tecnico del club bianconero per la sesta stagione consecutiva, i tifosi bianconeri si abitueranno presto a vedere associato ad ogni campione della Dolomiti Energia Trentino il numero da loro scelto per la stagione 2019-20.

Fra i giocatori confermati l'unica novità rispetto alla passata stagione è il ritorno all'amato numero 4 di Aaron Craft, che lo aveva portato anche nella prima esperienza in bianconero nel 2016-17 prima di optare per il 13 arrivando a campionato in corso lo scorso anno: capitan Toto Forray resta fedele al numero 10 da buon argentino, Davide Pascolo tiene il 7, Fabio Mian il 9, Andrea Mezzanotte il 14, il gigante di Mezzocorona Luca Lechthaler il 25.

In attesa di vederli finalmente in campo con i colori bianconeri, ecco anche i numeri di maglia scelti dai nuovi arrivati: Rashard Kelly giocherà con la canotta numero 0, vestita in passato da Yannick Franke; il secondo miglior realizzatore della Serie A 2018-19 con la maglia di Pesaro, James Blackmon, è l'erede della maglia numero 1 con cui sono stati protagonisti negli anni recenti Tony Mitchell e Devyn Marble. Justin Knox dopo aver vestito il 24 a Trieste ha scelto il numero 13 per la sua prima stagione a Trento e in EuroCup: e a proposito di debutti, George King per dare il via alla sua carriera da "pro" in Europa ha scelto di indossare la numero 24.

Infine i giovani: Alessandro Voltolini giocherà con la maglia numero 20 già portata per tutto il percorso con le formazioni giovanili della Dolomiti Energia Trentino; discorso simile per Max Ladurner, che giocherà con la 23 con la quale ha contribuito, assieme a Voltolini e ai suoi compagni dell'Under 18 bianconera, a conquistare la Next Gen Cup 2019.