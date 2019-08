Legabasket A

giovedì 8 agosto 2019

Lunedì 12 il raduno dell'Aquila alla BLM Group Arena

Lunedì 12 agosto alle 16.00 suona la campanella, si torna in classe: capitan Forray e la Dolomiti Energia Trentino versione 2019-20 calcheranno il parquet della BLM Group Arena per il raduno ufficiale della squadra, che a partire da fine settembre prenderà parte alla sua sesta avventura in Serie A e la sua quarta in 7DAYS EuroCup.

Dopo aver incontrato i media, i ragazzi agli ordini di coach Nicola Brienza e del preparatore atletico Andrea Baldi alle ore 17.00 cominceranno a sudare nel primo allenamento di gruppo, a porte aperte, nel palazzetto trentino.

Al gruppo bianconero mancheranno soltanto due elementi: ad Aaron Craft sono stati concessi dal club due giorni di permesso dopo la lunga cavalcata vincente nel "The Basketball Tournament" ed arriverà a Trento a metà settimana; Davide Pascolo invece, in condivisione con lo staff e la società, prima di unirsi ai compagni di squadra proseguirà il percorso di preparazione individuale estiva che terminerà il 22 agosto.

Assente anche l'assistant coach Lele Molin, impegnato con lo staff degli azzurri che prenderanno parte al Mondiale in Cina a partire dal 31 agosto.

A dare manforte alla Dolomiti Energia Trentino durante il precampionato ci saranno anche due giocatori aggregati: Riccardo Bolpin, esterno prodotto del settore giovanile di Venezia classe ‘97 lo scorso anno in Serie A a Pistoia, che con l’Aquila svolgerà l’intero precampionato a partire proprio dal raduno di lunedì; e Gabriele Stefanini, guardia ventenne ed elemento cardine della Nazionale Under 20, nelle ultime due stagioni a Columbia University in NCAA. Proprio negli Stati Uniti Gabriele farà ritorno dopo aver fatto parte del gruppo di lavoro bianconero a partire dal 16 e fino al 25 agosto.