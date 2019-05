Legabasket A

sabato 25 maggio 2019

BASKET

Questa sera alla Blm Group Arena la quarta fra Trento e Venezia

Dopo aver superato Venezia 72-59 nella prima partita spalle al muro, la Dolomiti Energia Trentino a 48 ore di distanza affronterà sempre alla BLM Group Arena la seconda elimination game dei suoi quarti di finale LBA Playoff PosteMobile 2019.

I bianconeri dovranno ripartire dalle piccole grandi cose che hanno permesso a capitan Toto Forray e compagni di raddrizzare la rotta della nave dopo due severe sconfitte esterne al Taliercio: le ritrovate percentuali dall'arco (7-16 da tre dopo il 4-24 complessivo in quel di Mestre) e la sorprendente quanto sollevante precisione in lunetta (13-13 ai liberi dopo aver fatto 30-55 finora in post-season) hanno permesso alla Dolomiti Energia di concretizzare con più continuità il proprio grande lavoro difensivo.

A livello individuale, coach Maurizio Buscaglia ha potuto contare su un Beto Gomes tornato sui livelli di fine regular season dopo un paio di passaggi a vuoto in avvio di playoff: il capoverdiano ha messo a segno 17 punti (suo record personale in 19 partite contro l'Umana) e prodotto un personalissimo 9 a 0 di break (due triple e una gran schiacciata con fallo) che ha innescato la prima fuga dei bianconeri nel secondo quarto in gara-3.

«Quei nove punti consecutivi - commenta l'ala capoverdiana - sono stati frutto di un grande lavoro di tutta la squadra. Non sono un giocatore di talento, quelle conclusioni rappresentano il risultato di ottima circolazione di palla e capacità di costruire tiri aperti. I miei compagni per tutta la sera mi hanno aiutato e mi hanno permesso di prendermi i "miei" tiri e i miei spazi in attacco. Giocare nello straordinario ambiente della BLM Group Arena di ieri sera poi dà a tutti una carica e un'iniezione di fiducia ed energia impressionante».

Curiosamente Trento e Venezia in gara-3 hanno tirato con la stessa percentuale dal campo, il 40%: a far pendere l'ago della bilancia verso i bianconeri, limitandosi a dare un'occhiata al foglio delle statistiche, sono stati il +9 a rimbalzo (40 a 31, 10 a 2 quelli in attacco) e le sette palle perse in meno rispetto agli orogranata. Con i 72 punti di gara-3 la Dolomiti Energia ha fatto registrare la migliore performance offensiva della serie fino ad ora.

«Per tutta gara-3 ci siamo distribuiti bene i tiri e le responsabilità offensive - riprende coach Maurizio Buscaglia -, i 15 assist di squadra sono un dato che evidenzia la nostra capacità di muovere giocatori e palla in attacco. Ora dobbiamo ripeterci, perché sappiamo di essere sempre spalle al muro: dobbiamo essere forti di testa, coinvolgere tutti i giocatori in campo e provare ad avere ancora più qualià e precisione nelle nostre spaziature offensive nonostante il grande sforzo difensivo a cui siamo chiamati».