Legabasket A

sabato 13 aprile 2019

BASKET

Domani sera Dolomiti Energia alla BLM Group Arena contro Pesaro

1) Otto su dieci

La Dolomiti Energia Trentino anche quest'anno ha dimostrato di avere grande feeling con l'avvio del girone di ritorno: nei primi 10 turni dopo il giro di boa del campionato i bianconeri hanno raccolto 8 vittorie e 2 sconfitte, un bottino che in Serie A è pareggiato solo da Cantù e che ha permesso all’Aquila di rientrare di slancio fra le pretendenti ad un pass playoff.

Ma se il dato della stagione in corso non vi bastasse, sappiate che nelle ultime tre annate i bianconeri nelle prime 10 partite di ritorno sono complessivamente 24 vinte/6 perse: una bella spinta che nelle due avventure precedenti si è poi concretizzata in due Finali Scudetto consecutive.



2) Lotta salvezza

La VL Pesaro di coach Matteo Boniciolli ha vinto 7 partite su 25 ed è in piena lotta salvezza: giocatori e tifosi biancorossi sono pronti a tutto per tenere nella massima categoria nazionale una delle capitali del basket in Italia, ecco perché non deve trarre in inganno il fatto che, numeri alla mano, Pesaro abbia il peggior attacco e la peggiore difesa del campionato.

Questo perché oltre alle altissime motivazioni di classifica i marchigiani possono contare su un gruppo in cui spiccano individualità di altissimo livello: Blackmon e McCree sono una coppia che assieme porta quasi 40 punti a partita di media, Mockevicius è il miglior rimbalzista del campionato per distacco (11,8 catturati a serata) e garantisce qualità in area. E se i tiratori della VL prendono ritmo e fiducia, come saggiamente ricordato in conferenza stampa prepartita da capitan Forray, per la difesa bianconera sono dolori.



3) BLM Group Fortino!

Trento e Pesaro si sono affrontate 9 volte nella loro storia, sempre in regular season di Serie A: 8 vittorie per i bianconeri, che contro la VL in casa non hanno mai perso.

Nel match di andata del 23 dicembre scorso, che per la Dolomiti Energia fu il primo dopo l’eliminazione in EuroCup, vittoria di Forray e compagni 65-77 con un Craft da 15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist e un’impressionante scarica di triple di Mian nel secondo quarto (quattro bombe pressoché consecutive).



Probabili quintetti

Trento

G – Aaron Craft, G – Devyn Marble, F – Beto Gomes, F – Davide Pascolo, C – Dustin Hogue

Pesaro

G – Dominic Artis, G – Mark Lyons, F – Erik McCree, F – Simone Zanotti, C – Egidijus Mockevicius