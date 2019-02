B femminile

domenica 24 febbraio 2019

BASKET

La Cestistica Zanini Arredo Hotel batte Muggia 71-58

Al PalaGarda la Cestistica Zanini Arredo Hotel ha superato per 71-58 il Muggia, squadra che ha in Costanza Miccoli una delle lunghe più pericolose del campionato e che si trova attualmente al quinto posto in classifica. Un successo che vale la conferma al secondo posto in attesa della sfida con Pordenone.

La cronaca

Il tabellino

Le giraffine vogliono dimenticare in fretta la brutta sconfitta subita a Treviso e lo staff tecnico parte con il collaudato quintetto Piva, Bonvecchio, Piermattei, Villarruel, Fadanelli; sul fronte opposto le muggesane si presentano senza Mervich e con la giovanissima Giustolisi a far da spalla a Miccoli. Le rivane schiacciano a fondo sull’acceleratore, si portano rapidamente sul 11-2 mandando a referto tutto il quintetto, poi è il turno di Bianconi e Marchi che infilzano la retina avversaria quando c’è Bregu nel ruolo di playmaker; il quarto si chiude sul 21-5, un +16 ottenuto grazie ad uno spaziale 73% dal campo accompagnato da un ottimo 5/5 ai tiri liberi.Nel secondo periodo la Cestistica allenta la pressione difensiva, Piva apre le danze con una bomba seguita da capitan Fadanelli e da una ispirata Piermattei. Le ragazze di coach Mura trovano qualche centimetro di spazio in attacco e sotto i ferri gardesani si fanno vedere Costanza Miccoli, Silli e Giustolisi. Le percentuali d’attacco rivane tornano a livelli umani ed il quarto corre via sul filo della parità. Alla sirena i tabelloni vedono il gap salire a +19 sul 41-22.Dopo la pausa lunga le muggesane trovano un piccolo recupero grazie alle triple di Silli e Battistel, le giraffine rispondono con Villarruell mentre Vicentini e Reversi tengono alta la pressione difensiva rivana. Bonvecchio segna un paio di canestri spettacolari e si va al terzo riposo sul 56-41.Nell’ultimo quarto Muggia prova il tutto per tutto e si getta a capofitto nella mischia: gli arbitri hanno il loro bel daffare per gestire il match ed i falli fioccano ma l’aggressività delle ospiti sembra ottenere il risultato voluto; dopo 6 minuti i tabelloni del palagarda indicano un tranquillizzante +19 sul 64-45 ma in soli 3 minuti la Cestistica subisce un parziale terrificante (0-13) e sono 4 tiri liberi consecutivi di Miccoli e Silli che riducono il gap a soli 6 punti sul 64-58 quando manca 1 minuto al termine. Coach Matassoni chiama un TimeOut e -con calma olimpica- chiede alle proprie giocatrici di rimettere a posto le cose: Piva e Villarruell non hanno bisogno di corsi di recupero, capiscono l’antifona e mettono a segno 7 punti in un amen; il punteggio finale premia la Cestistica 71-58.La Cestistica Zanini Arredo Hotel porta a casa i 2 punti e rimane saldamente al secondo posto in classifica appaiata alla G&G Pordenone, che ha battuto Rovigo a domicilio. La capolista Sarcedo ha regolato Montecchio in casa e mantiene 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici mentre Mestrina rimane al quarto posto nonostante la sconfitta subita ad opera delle giovani Lupe.Sabato 3 Marzo le giraffine affronteranno proprio Pordenone nel match clou della settimana. Le due squadre si giocheranno in Friuli il secondo posto solitario; la squadra di coach DaPreda è diretta emanazione di Reyer Venezia e mette in campo i migliori talenti giovanili del vivaio orogranata: spiccano le 18enni Laura Meldere, centro lituano di 190 cm. che in questa stagione sta viaggiando a 20 punti di media partita, e Francesca Leonardi, guardia di grande valore.Cestistica Zanini Arredo Hotel - Interclub Muggia 71-58 ()Cestistica Zanini Arredo: Marchi 4, Piermattei 14, Vicentini 0, Piva 13, Bonvecchio 5, Reversi 0, Chemolli, Fadanelli I. 9, Bregu 0, Villarruell 22, Bianconi 4. Tiri da 2P 21/36 (58%) - Tiri da 3P 3/17 (18%) Piva Fadanelli Villarruell 1 - Tiri Liberi 20/22 (91%)Interclub Muggia: Piemonte, Giustolisi 4, Silli 13, Battistel 3, Predonzani 0, Dimitrijevic 5, Fumis 6, Miccoli Co. 22, Miccoli Ca. 0, Florit 5. Tiri da 2P 15/51 (29%) - Tiri da 3P 3/10 (30%) Silli Battistel Dimitrijevic 1 - Tiri Liberi 19/24 (79%)