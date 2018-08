Legabasket A

Ufficiale la cessione di Isacco Lovisotto a Jesi

Dolomiti Energia Trentino annuncia di aver ceduto a titolo definitivo l’ala Isacco Lovisotto all’Aurora Basket Jesi: arrivato a Trento nell’estate 2016, il lungo classe ‘98 di Castelfranco Veneto con la maglia dei bianconeri è andato a referto in 7 occasioni (compreso qualche minuto nelle finali Scudetto 2017) senza riuscire a trovare i primi punti in Serie A. Durante la scorsa stagione, rientrato dal prestito ad Agrigento in A2, Isacco ha fatto parte del gruppo che ha affrontato anche l’ultima parte dei playoff 2018.