Fabio Bongi assistente allenatore della Dolomiti Energia

Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Fabio Bongi, che andrà a completare lo staff tecnico della prima squadra bianconera al fianco dell’head coach Lele Molin e dell’assistente Davide Dusmet.

Pistoiese “doc” classe 1972, Fabio Bongi inizia la sua carriera da allenatore da giovanissimo proprio a Pistoia, partendo dal settore giovanile: diventa poi assistente allenatore prima di ricoprire il ruolo di head coach nel 2001 in B2 e la stagione successiva in B1. Dopo quattro anni a Cervia da responsabile del settore giovanile e un’esperienza a La Spezia, Bongi torna a Pistoia nel 2008, con il club toscano in Legadue. Da allora e negli ultimi tredici anni, in qualità di assistant coach, ha fatto parte fino dello staff tecnico dei biancorossi, con cui ha ottenuto anche una promozione in Serie A.

«Mi lancio in questa nuova avventura con grande entusiasmo e senso di sfida – racconta Fabio Bongi - Sono molto contento di questa opportunità che Trento mi dà, l’ambiente bianconero mi ha sempre trasmesso belle sensazioni anche da avversario. Ho grandi motivazioni, non vedo l’ora di cominciare a vivere questo nuovo capitolo dando il mio contributo in una realtà di respiro europeo lavorando con un punto di riferimento importante come coach Lele Molin».

«Siamo felici di dare il benvenuto a Fabio – commenta coach Emanuele Molin - In lui siamo convinti di avere trovato il profilo che cercavamo, quello di una persona che possa incidere ed inserirsi nel nostro gruppo di lavoro, e che condivida i valori e la visione del club. Siamo certi che Fabio darà un grande contributo nelle tante sfide che ci attendono».