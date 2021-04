L'Alperia Bolzano s'inchina a Ponzano ai supplementari

Partita importante per entrambe le squadre, per decretare la vincente ci è voluto un supplementare che ha premiato le padrone di casa, capaci di rimontare per poi crederci maggiormente nei 5 minuti finali, più delle bolzanine che si sono disunite e non sono riuscite a reagire come sanno fare.

Il primo tempo è finito in perfetta parità, con il quarto iniziale targato Ponzano, 16 a 13, e il secondo BCB con il medesimo parziale, però a ruoli invertiti.

Al rientro dalla pausa lunga sono le ragazze di coach Sacchi ad apparire più ispirate, portandosi per ben due volte sul +9, ma soprattutto dando l’idea di aver capito esattamente come interpretare la partita. Purtroppo nell’ultimo quarto cambia il copione e complice anche l’infortunio di Stefania Carcaterra fino a quel momento una delle migliori in campo, lasciano un po’ troppo spazio al Ponzano. Sul 61 a 68 a 6 minuti dalla sirena le altoatesine non riescono più a trovare la via del canestro e si fanno rimontare e portare all’over time.

A quel punto l’inerzia è tutta di Ponzano che non lascia scampo al Basket Club Bolzano incapace di reagire, Giordano traccia la strada alle compagne e dirige il gioco, mentre il BCB fatica a trovare una leader e con un 13 a 7 si chiude la partita a favore delle padrone di casa sul 71 a 65.

Questa era un’occasione importantissima da non lasciarsi sfuggire e chi ci ha creduto è stato Ponzano che raggiunge così l’Alperia in classifica e chiude la striscia negativa di 8 sconfitte.

In serata Albino esce vincente dal campo di Mantova diventando così la terza squadra a 14 punti.

Il tabellino

PONZANO - ALPERIA BOLZANO 71-65 (16-13, 29-29, 46-52, 58-58, 71-65)

SCHIAVON PONZANO: Rossi 4 (1/3, 0/1), Giordano* 11 (1/6, 2/6), Bianchi 2 (1/2, 0/1), Leonardi* 16 (5/10, 1/3), Carraro* 11 (4/7, 1/3), Celani 3 (1/3, 0/1), Egwho* 8 (4/9 da 2), Miccoli* 16 (8/17, 0/1), Zitkova NE, D'Este

Allenatore: Zanco N.

Tiri da 2: 25/59 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 49 13+36 (Miccoli 13) - Assist: 20 (Leonardi 4) - Palle Recuperate: 11 (Giordano 3) - Palle Perse: 16 (Egwho 6)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui 4 (2/4 da 2), Cremona* 7 (2/5, 1/3), Cristelo Alves* 11 (3/9, 1/1), Mingardo* 12 (2/11, 1/3), Fall* 12 (4/5, 1/2), Desaler NE, Iob, Schwienbacher NE, Profaiser 5 (1/5, 1/3), Carcaterra* 14 (5/8, 1/7)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 19/47 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 39 6+33 (Cristelo Alves 8) - Assist: 10 (Fall 4) - Palle Recuperate: 11 (Mingardo 3) - Palle Perse: 19 (Fall 5)

ARBITRI: Berlangieri C., Castellano V.