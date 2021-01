L'ex trentino Dominique Sutton giocherà per Reggio Emilia

Reggio Emilia è pronta a un doppio inserimento in vista del girone di ritorno. Già ufficiale l'arrivo dello statunitense Dominique Sutton,sostituto per ora a gettone ma potenzialmente fino a giugno di Justin Johnson. Il 34enne, due volte finalista scudetto con Burgos, nelle ultime due stagioni, ha giocato solo sette gare con Brindisi lo scorso inverno. Individuato anche il bersaglio nel settore piccoli, che dovrebbe essere il finlandese Petteri Koponen: per formalizzare l'operazione servirà però che il 32enne, già alla Virtus Bologna tra il 2008 e il 2012, risolva l'accordo in essere con il Bayern Monaco, che in questa stagione lo ha messo fuori rosa.

Venezia ha ufficializzato l'ingaggio fino al termine della stagione di Wes Clark, ex giocatore di Brindisi e Cantù che è reduce da un passaggio con alterne fortune a Chemnitz dopo che in estate non aveva passato le visite mediche coi francesi dello Strasburgo. Il 26ebbe statunitense, che ha già effettuato i test di idoneità fisica, diventa il sedicesimo giocatore sotto contratto con la Reyer (contro i 15 di Milano e i 14 della Virtus Bologna) e l'ottavo straniero per sei posti visto che il club veneto è impegnato solo in campionato e Coppa Italia.