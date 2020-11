Trauma all'indice per Jeremy Morgan, tre settimane di stop

Manca ancora più di una settimana al ritorno in campo della Dolomiti Energia, che sarà chiamata disputare la prossima partita ufficiale solo domenica 6 dicembre a Venezia, ma per quella data dovrà sicuramente fare a meno di Jeremy Morgan, che a seguito di un forte trauma all'indice della mano sinistra rimediato in allenamento, ha riportato la lesione della capsula metacarpo-falangea e sarà costretto ad uno stop di tre settimane al termine delle quali verrà rivalutato.