Rottura del crociato e stagione conclusa per Lorena Molnar

In seguito all’infortunio occorsole alla 5° giornata di campionato, nel corso del match che l'Alperia Bolzano ha disputato contro l’Edelweiss Albino, Lorena Molnar si è sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici oltre che alla visita dell’ortopedico Florian Perwanger di Orthoplus. Il responso è chiaro e parla di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

In totale accordo, considerato anche l’aggravarsi della situazione epidemiologica COVID-19 in Italia e in particolare in Alto Adige, Lorena ha deciso di rientrare in Croazia, dove si è sottoposta ad un’ulteriore visita specialistica durante la quale è stata confermata in toto la diagnosi bolzanina.

L’intervento chirurgico, non prorogabile, è stato eseguito già nella giornata odierna presso il centro medico “Clinical and Sport psychologist”, dove successivamente incomincerà anche il percorso di recupero.

Nella parte iniziale della stagione il numero 7 del BCB si era già messa in risalto come una delle migliori giocatrici del girone nel suo ruolo. In cinque partite disputate il suo ruolino di marcia era del tutto invidiabile: 64 punti (71% da 2 e 83% ai liberi), 39 rimbalzi, 4 stoppate e 86 di valutazione Lega in assoluto la più alta di tutta la squadra. La sua assenza si farà dunque sentire dentro e fuori dal campo.