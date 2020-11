Contro Vicenza l'Alperia Bolzano sfiora solo il colpaccio

Nel posticipo di domenica pomeriggio, partita punto a punto tra le padrone di casa della Velcofin Vicenza e le ospiti dell’Alperia Basket Club Bolzano, con le prime che sono riuscite ad avere la meglio solo in volata.

Bolzano priva di Lorena Molnar, infortunata sabato scorso contro Albino e presente solo a referto, viene dunque sconfitta da Vicenza, che al momento può essere consdierata la vera rivelazione del campionato con 5 vittorie in 6 gare.

In una serata con tanti errori al tiro per entrambe le compagini, la partita è rimasta incerta e si è appunto decisa solo negli ultimi 16 secondi con la tripla scoccata da Tagliapietra, che ha messo il sigillo sulla gara.

Dopo i primi 10 minuti conclusi con 2 punti di vantaggio per le ragazze di coach Rebellato, è nel secondo quarto che il BCB dà l’impressione di poter prendere in mano il gioco e si va così al riposo lungo sul +5. Vicenza però ci prova e si riavvicina con i punti di Villarruel e Gobbo che impattano per poi chiudere il terzo periodo sulla perfetta parità, 41-41.

Ultimi 10 minuti da guardare tutti col fiato sospeso sempre sul filo della parità con botta e risposta fino alla bomba a 18 secondi, che ha soffocato ogni velleità delle altoatesine.

Troppi gli errori al tiro per poter contare di vincere contro la seconda della classifica, ma finalmente si è rivisto in campo il piglio di chi, nonostante la mancanza della forte compagna croata, vuole provare a mettere tutto in campo.

Questo è da prendere come un primo buon segnale, certo è che le percentuali di tiro devono migliorare e che occorre l’apporto di tutte le giocatrici chiamate a scendere in campo, fattore che questa sera insieme anche alle troppe palle perse, sono risultati determinanti nella sconfitta seppur sul filo di lana e con Meriem Nasraoui fuori per 5 falli quando mancavano ancora più di 4 minuti di gioco.

Una buona notizia sul fronte BCB è la prestazione di Stefania Carcaterra, che uscendo dalla panchina ha piazzato una doppia-doppia con 10 punti e 11 rimbalzi. 10 punti anche per Laura Cremona, che però paga troppo nei tiri da 2. Per Vicenza in doppia cifra Villarreul con 13 e Tibè in doppia-doppia con 11 punti e 13 rimbalzi.

Il tabellino

A.S. Vicenza - Alperia Basket Club Bolzano 55-51 (15-13, 24-29, 41-41)

A.S. VICENZA: Monaco*, Grazian NE, Priante NE, Mioni 3 (1/2 da 2), Gobbo* 10 (5/13, 0/1), Villarruel* 13 (3/4, 2/5), Colabello 4 (1/3, 0/1), Vella* 9 (3/6, 0/4), Tibè* 11 (3/10, 0/2), Sartore NE, Tagliapietra 5 (1/4, 1/1). Allenatore: Rebellato C.

Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 47 19+28 (Tibè 13) - Assist: 10 (Vella 3) - Palle Recuperate: 17 (Monaco 5) - Palle Perse: 16 (Villarruel 5)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui* 8 (3/10, 0/1), Cremona* 10 (1/4, 1/1), Servillo 2 (1/2 da 2), Molnar NE, Mingardo* 2 (1/6 da 2), Fall* 8 (1/3, 1/4), Desaler, Iob 2 (0/3 da 2), Profaiser* 9 (4/6, 0/2), Carcaterra 10 (2/6, 2/2). Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 13/41 - Tiri da 3: 4/10 - Tiri Liberi: 13/22 - Rimbalzi: 42 11+31 (Carcaterra 11) - Assist: 8 (Servillo 3) - Palle Recuperate: 9 (Cremona 2) - Palle Perse: 21 (Cremona 4) - Cinque Falli: Nasraoui

Arbitri: Di Luzio F., Scaramellini E.